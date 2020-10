IL BENVENUTO del sindaco Pezzanesi, Benedetto Perroni svolgerà il nuovo incarico part time, insieme al Comune di Morrovalle

Ha preso servizio al Comune di Tolentino come nuovo segretario generale Benedetto Perroni che svolgerà il nuovo incarico part time, congiuntamente al Comune di Morrovalle con cui Tolentino ha stretto una convenzione, approvata dal Consiglio comunale. Il nuovo segretario sostituisce Paolo Cristiano attualmente in forza al Comune di Macerata.

Il sindaco Giuseppe Pezzanesi ha accolto il nuovo segretario con il quale ha tenuto la prima riunione di Giunta. «Ringrazio il segretario uscente per l’umanità e la professionalità messa a disposizione in questi anni della nostra Amministrazione e di tutta la Comunità tolentinate – ha detto –. A lui auguriamo ogni bene e auspichiamo sempre crescenti successi professionali e personali. Conosco da tempo Benedetto Perroni e lo stimo per la sua professionalità. Sono convinto che insieme potremo costruire quell’intesa necessaria alla nostra squadra per fare sempre meglio e per vincere le importanti sfide che ci attendono. Ovunque abbia ricoperto l’incarico di segretario ha operato dimostrando sempre preparazione e dedizione al lavoro e all’ente. Inoltre è espressione del territorio che conosce bene e quindi ci sarà di aiuto nella nostra azione amministrativa. Professionalità e condivisione sono valori a cui entrambi teniamo e che certamente ci consentiranno di costruire una proficua collaborazione per la Città e per il territorio di riferimento, che mi auguro possa durare nel tempo». Benedetto Perroni dopo aver frequentato il Liceo Ginnasio “G. Leopardi” di Macerata si è laureato all’Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano, laurea in Economia aziendale con indirizzo di specializzazione in Economia delle Amministrazioni pubbliche. Ha conseguito il master di II livello in “Innovazione nella Pubblica Amministrazione” presso l’Università degli Studi di Macerata. Già Dottore Commercialista, Revisore dei Conti, dal 2010 è Segretario Comunale ed è iscritto nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali. Dal 2014 è Segretario generale. Inoltre è iscritto nell’elenco nazionale componenti Organismi indipendenti di valutazione della performance – OIV. Componente di concorsi pubblici e collaboratore esterno in diversi Comuni, già docente di economia presso il Liceo “Leopardi” nell’ambito di un progetto di ampliamento dell’offerta formativa, ha ricoperto l’incarico di Segretario nei Comuni di Pusiano, Proserpio e Sormano, Ussita, Pievebovigliana, Fiordimonte, Bolognola, Treia, Massa Fermana. Segretario generale nei Comuni di Corridonia, Treia e Morrovalle. E’ stato amministratore della Corridonia Servizi, Revisore dei Conti del Comune di Visso, è componente del Collegio Sindacale della Società Acquedotto del Nera spa, componente del Consiglio nazionale dell’unione nazionale dei Segretari comunali e provinciali, Segretario dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia nelle Marche”, responsabile della mediazione in ambito tributario al Comune di Sant’Elpidio a Mare, componente del nucleo di valutazione del Comune di Amandola. E’ il nuovo Segretario generale della Città di Tolentino.