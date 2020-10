MACERATA - Il ciclo di appuntamenti promossi da amici di palazzo Buonaccorsi prenderà il via giovedì 22 ottobre alle 18 a palazzo Floriani- Carradori



Apre la serie di Incontri sull’arte e dintorni della stagione 2020-21, Daniela Simoni che racconterà La regione delle madri. I paesaggi di Osvaldo Licini, la mostra ospitata al Centro Studi e nella Casa Museo Osvaldo Licini a Monte Vidon Corrado fino all’8 dicembre. A promuoverli l’associazione Amici di Palazzo Buonaccorsi di Macerata. L’appuntamento è per giovedì 22 ottobre 22 ottobre alle 18 a Palazzo Floriani –Carradori.

L’esposizione curata da Daniela Simoni, con la collaborazione di Stefano Bracalente, Nunzio Giustozzi, Bianca Lucia Maglione, Mattia Patti, Stefano Papetti e Massimo Raffaeli indaga da vicino il rapporto tra Licini e il paesaggio marchigiano, le vedute francesi e quelle svedesi, le fonti pittoriche e quelle letterarie, per renderne manifesta la profonda interiorizzazione fino alle straordinarie proiezioni cosmiche degli ultimi anni, quando il passaggio si veste del figurativismo fantastico.

Molti i capolavori, ma anche le opere poco conosciute, qualcuna mai esposta, raccolti all’interno del denso percorso che si articola per nuclei tematici, sono l’esito di un intenso e appassionato progetto di ricerca. Critica e storica dell’arte, nata a Venezia, vive da lungo tempo nelle Marche e dal 2007 dirige il Centro Studi e la Casa Museo Osvaldo Licini di Monte Vidon Corrado promuovendo mostre, convegni, pubblicazioni.

CHI E’ DANIELA SIMONI – Autrice di saggi scientifici, ha curato volumi, cataloghi ed esposizioni di arte moderna e contemporanea (“Licini-Morandi: divergenze parallele”, “Walter Valentini. Siderea Mensura”, “Licini-Isgrò: Lettere”, “La regione delle Madri: i paesaggi di Osvaldo Licini”, ecc.)

Giornalista pubblicista, è titolare della cattedra di storia dell’arte presso il Liceo Artistico Statale O. Licini di Porto San Giorgio.