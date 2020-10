IL NUOVO governatore e il presidente uscente all'inaugurazione del nuovo parquet, realizzato grazie a un finanziamento regionale di 120 mila euro

L’inaugurazione del nuovo parquet del Palasport di Porto Potenza Picena è stata l’occasione per una sorta di cerimonia di passaggio del testimone dal Presidente uscente della Regione Marche Luca Ceriscioli a quello, già in carica da qualche giorno, Francesco Acquaroli. Il sindaco di Potenza Picena Noemi Tartabini e l’assessore allo Sport Giulio Casciotti hanno tenuto particolarmente alla presenza di Luca Ceriscioli, al quale avevano chiesto ed ottenuto un finanziamento regionale di 120 mila euro proprio per rinnovare il campo da gioco del PalaPrincipi, punto di riferimento di tante società sportive locali tra le quali il Santo Stefano Basket in Carrozzina campione d’Italia in carica, di cui sia Ceriscioli che Acquaroli (già sindaco di Potenza Picena) sono tifosi e spesso presenti sugli spalti in occasione dei match casalinghi.

Il sindaco Tartabini ha fatto gli onori di casa aprendo una breve ma significativa cerimonia in cui il rispetto delle norme anti Covid ha ridotto il numero dei partecipanti. Un particolare ringraziamento è stato rivolto a Luca Ceriscioli che ha inteso premiare lo scudetto del basket in carrozzina con un nuovo e più consono campo di gioco: “Ora che ho più tempo nei fine settimana – ha detto l’ex Governatore – tornerò nel mio ruolo di ultras del S.Stefano”. Acquaroli, da parte sua, ha plaudito all’intervento effettuato sottolineando la sinergia, non solo economica, tra Regione e Comune di Potenza Picena auspicando una replica di inaugurazione insieme al suo predecessore a Palazzo Raffaello con maggior coinvolgimento di società sportive e cittadinanza non appena la situazione epidemiologica lo possa permettere. Ai 120 mila euro della Regione, il Comune ha aggiunto ulteriori 67 mila euro per la ristrutturazione degli spogliatoi e per l’installazione delle tende mobili. All’inaugurazione erano, inoltre, presenti il Presidente del Coni Marche Fabio Luna, il Presidente regionale del Comitato Italiano Paralimpico Luca Savoiardi, il Presidente del S.stefano Sport Mario Ferraresi, il Comandante della Stazione Carabinieri di Porto Potenza Picena Alessio Alberigo.