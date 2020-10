CIVITANOVA

Riqualificazione del parco Naturino sul lungomare sud di Civitanova, nuovi giochi e sistemazione dell’area verde. La Falc, azienda calzaturiera e di abbigliamento per bambini ha voluto lanciare un segnale di positività, con l’augurio che presto i più piccoli possano tornare a giocare insieme e ritrovarsi senza paura e senza mascherine.

E per questo ha donato oggi al comune di Civitanova la somma di 20mila euro per la sistemazione del parco giochi inaugurato ormai 20 anni, all’inizio degli anni 2000, uno dei più nuovi della città, ma che necessitava di manutenzione e di restyling. Un bel gesto che il sindaco Fabrizio Ciarapica ha voluto sottolineare ricevendo nella sala della giunta Ombretta Scocco ed Erika Carassai, dell’Ufficio marketing dell’azienda di contrada San Domenico, per la firma del contratto che impegna l’Amministrazione ad usare il contributo per la riqualificazione dello spazio pubblico. «L’Amministrazione prende l’impegno di riqualificare l’area del parco giochi, che rappresenta uno dei fiori all’occhiello del lungomare sud – ha spiegato Ciarapica. Più volte mi sono confrontato con Salina Ferretti, amministratore delegato della Falc per questo bel progetto e oggi mettiamo a segno un primo tassello ricevendo questa importante donazione. Colgo quindi l’occasione per ringraziare pubblicamente l’azienda per il sostegno in questo frangente, come per altre volte in cui non ci hanno fatto mancare il sostegno dimostrando una generosità encomiabile. Solo pochi mesi fa, la Falc S.p.A. aveva aderito con un’importate donazione economica al fondo di solidarietà del Comune di Civitanova Marche creato per sostenere le famiglie che si trovano in difficoltà a causa dell’emergenza COVID-19». «La nostra azienda è molto legata al territorio sostenendo diverse iniziative – ha detto Ombretta Scocco, responsabile Ufficio marketing – I bambini sono al centro della nostra attenzione e siamo felici di poter proseguire un progetto nato a Civitanova anni fa, con un parco giochi che fu davvero innovativo; un gesto quello di oggi che in un momento così difficile vuole guardare ad un futuro più roseo per tutti, specialmente per i più piccoli». L’Ufficio tecnico comunale si occuperà della fornitura e posa in opera dell’attrezzatura ludica dell’area giochi Naturino.