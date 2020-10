APPUNTAMENTI al via da oggi con le "Marche arancioni in camper"

Fine settimana dedicato ai camperisti a Montecassiano. Questo fine settimana sarebbe dovuto essere il weekend di due degli appuntamenti tradizionali autunnali per la cittadina: la sagra dei Sughitti e il Plein air, l’iniziativa del “Touring Club” dedicata ai camperisti nei borghi Bandiera Arancione. A causa del Covid, la sagra è stata annullata, mentre i camperisti che vorranno visitare Montecassiano, avranno comunque la possibilità di assaggiare il dolce tradizionale montecassianese e non solo. A loro è dedicata l’iniziativa “Le Marche arancioni in camper”, da oggi (per l’arrivo e la sistemazione degli equipaggi nell’area di sosta) a domenica, sulla scia del Plein air. I camperisti avranno quindi modo di conoscere le atmosfere autunnali del borgo, i musei e potranno assaggiare alcune delle specialità gastronomiche del territorio. Domani (sabato 3 ottobre) alle 11,30 nella sede del palazzo municipale ci sarà la consegna della “Borsa di benvenuto” e il saluto dell’amministrazione comunale a cui seguirà un aperitivo. Alle 15,30 si svolgerà la visita guidata gratuita del borgo mentre alle 17,45 nella suggestiva atmosfera dell’azienda vinicola di Montecassiano “La lepre e la luna” ci sarà una degustazione di prodotti tipici (vino, formaggio, salumi ed olio) in collaborazione con alcune attività gastronomiche artigianali locali. Alle 21,30 lo spettacolo di arte di strada organizzato dall’associazione Zandagruel “Zanda-Rewind” (per la quale però è necessaria la prenotazione obbligatoria). Domenica ci sarà la possibilità di partecipare all’iniziativa “Puliamo il mondo” (a partire dalle 9) in collaborazione con Legambiente, un modo per trascorrere una mattinata con la propria famiglia, con i propri amici, in una prospettiva green. Da quest’anno nell’area sosta camper in piazzale Martiri delle Foibe oltre al servizio di acqua potabile e di un pozzetto per lo scarico delle acque reflue, c’è anche una nuova colonnina a sei prese 220 per la ricarica.