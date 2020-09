MACERATA - L'orgoglio del Panathlon per la conferma dell'ex presidente come componente dell'organismo

Il Governatore d’Area Lucio Montone ha nominato quale componente della Commissione Fair Play d’Area 5 (Emilia Romagna e Marche) Roberto Toninel, presidente Panathlon di Macerata dal 2010 al 2016. La Commissione svolge il compito di premiare campioni sportivi, atleti, società e scuole che abbiano fatto dei valori del fair play la linfa vitale della propria attività sportiva e che hanno visto il proprio comportamento distinguersi per lealtà ed etica sportiva. Una nomina che è per Toninel una conferma che ci inorgoglisce come Panathlon Macerata e che non può stupire chi conosce Toninel e l’impegno che ha sempre profuso da socio prima e da presidente poi, per una maggiore sensibilizzazione e riflessione sui grandi valori dello sport e della società civile. Un nuovo mandato che rappresenta dunque il riconoscimento di una valenza di alto livello etico. «Non posso che essere entusiasta per la conferma di Roberto Toninel. E’ grazie al suo invito che sono entrato a far parte di questa straordinaria squadra Panathlon, divenendo prima socio e oggi presidente del Club di Macerata. Roberto ha quella visione complessiva che consente di progettare e realizzare e rappresenta quella tradizione che conserva ben saldi i valori del fair play proiettandoli nel futuro – afferma Michele Spagnuolo, nominato presidente del club appena qualche mese fa – Siamo certi che proseguirà a diffondere quei principi di rispetto dei diritti degli individui, di non discriminazione, di non violenza e di lotta al doping che fanno dello sport un incredibile opportunità di crescita personale. Le più vive congratulazioni a Roberto da parte di tutto il Panathlon Club Macerata».