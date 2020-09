VOLLEY - Domenica alle 17,30 la semifinale di ritorno della Supercoppa: i biancorossi dovranno vincere per 3-0 o 3-1 per conquistare la finalissima in programma il 25 settembre a Verona

Gara da dentro o fuori per la Cucine Lube Civitanova che domenica (ore 17.30, diretta Rai Sport e diretta Radio Arancia) all’Eurosuole Forum (che riapre al volley dopo oltre 6 mesi dall’ultima gara) sfida l’Itas Trentino nel match di ritorno della semifinale di Del Monte Supercoppa. Nel mirino di entrambe le squadre c’è la finalissima in programma venerdì 25 settembre all’Agsm Forum di Verona: per agguantare il pass gli uomini di De Giorgi, sconfitti 3-2 nel match di andata giocato a Trento, dovranno vincere per 3-0 o 3-1 mentre un successo per 3-2 prolungherebbe la sfida al golden set. I trentini si qualificherebbero invece vincendo con qualsiasi risultato. La Cucine Lube ha finora sempre sconfitto Trento nella sua storia all’Eurosuole Forum. «Puntiamo a vincere, ovviamente, per cercare il passaggio del turno verso la Finalissima – dichiara Osmany Juantorena – Sarà una gara tiratissima così come è già stata a Trento, i nostri avversari hanno dimostrato di essere una grande squadra. Da parte nostra dovremo migliorare in alcuni aspetti, commettendo meno errori e dando più continuità al gioco. Sarà difficile ma siamo carichi e pronti per domenica, per cercare di arrivare a Verona». Coach Angelo Lorenzetti ripartirà sicuramente dalla diagonale Simone Giannelli-Nimir Abdel-Aziz mentre in banda in dubbio il rientro del brasiliano Lucarelli (c’è pronto il giovane Michieletto) insieme all’italo-olandese Kooy. Al centro il serbo ex Cucine Lube Marko Podrascanin che dovrebbe giocare in coppia con Cortesia, a meno di un recupero dell’altro centrale serbo, Lisinac. Il libero è Totò Rossini. «Per passare – dice Simone Giannelli, palleggiatore Itas – il turno dobbiamo ottenere un grande risultato all’Eurosuole Forum; è vero che in quell’impianto non abbiamo mai vinto, ma io credo poco a questo tipo di statistiche o tabù. Se giocheremo bene avremo possibilità di fare nostra la qualificazione, indipendentemente dal luogo in cui avviene la gara. Per passare il turno contro una squadra come la Lube devi fare una grande partita». Ci sono ancora biglietti in vendita presso il botteghino dell’Eurosuole Forum venerdì e sabato dalle 17 alle 19,30 e nei punti vendita Vivaticket. Domenica la biglietteria resterà chiusa.