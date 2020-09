PORTO RECANATI - La struttura ricettiva di Ilaria Astuti vince il premio di 5mila euro messo in palio dalla trasmissione di Sky Uno: si sono sfidati il “Girasole Eco Family Village” di Marina Palmense, ”Wabi Sabi culture centre” di San Ginesio e il “Numa hotel” di Numana

di Francesca Marsili

La filosofia green di Ilaria conquista Bruno Barbieri che incorona la struttura “Ortopì country canapa house” di Porto Recanati vincitrice della puntata di “4 Hotel” in onda ieri sera su Sky uno. La gara tv tra le eccellenze dell’hotellerie italiane condotta dallo chef stellato emiliano, è approdata nelle Marche ed ha messo in competizione 4 colleghi albergatori tra i più interessanti del territorio.

Accoglienza, stile, pulizia, servizi e ospitalità di ciascun albergatore sono stati i parametri di valutazione, cui si è affiancato un voto da 0 a 10 su quattro categorie: location, camera, servizi, prezzo. La struttura ricettiva “Ortopì”, prima in Italia ad essere costruita interamente in calce e canapa e guidata dalla titolare Ilaria Astuti, ha sedotto il giudice Barbieri aggiudicandosi il premio come migliore. Oltre all’albergatrice che si è aggiudicata un premio di 5mila euro da investire nella propria attività, si sono sfidati il “Girasole Eco Family Village” di Marina Palmense,”Wabi Sabi culture centre”di San Ginesio e il “Numa hotel” di Numana per un mix di ryokan giapponese, villaggi turistici e country house eco-sostenibili.

«Le emozioni sono state tante e diverse: dalla soddisfazione di essere stati scelti per partecipare al format sino alla felicità per la vittoria che ci riempie di soddisfazione per questo nostro progetto in cui crediamo e che ci ha infuso nuovo entusiasmo – commenta la Astuti che sottolinea- La seconda vittoria è arrivata attraverso le infinite dimostrazioni di affetto e stima da parte dei clienti e degli amici, è una gioia che vogliamo condividere con tutti». Ortopì, nella pianura di Scossicci, sorge dove un tempo si trovava una casa di campagna e nasce da un sogno, come racconta la proprietaria, quello di una struttura che che utilizzi solo materie naturali nel pieno rispetto dell’ambiente mantenendo quel sapore di “famiglia”. Dall’orto biologico condiviso dove i clienti possono raccogliere e mangiarne i frutti, passando per la piscina di acqua salata sino ai piatti e alle lenzuola prodotte esclusivamente in canapa, il premio “Chef Barbieri 4 hotel” si è tinto del verde di Ortopì. Alla classica domanda: «ha già in mente come investire il premio», Ilaria Astuti risponde: «ci stiamo pensando, sicuramente per realizzare uno dei tanti sogni custoditi nel cassetto».