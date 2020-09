IL SETTORE GIOVANILE rossoblu è ufficialmente affiliato a quello della società brianzola per il biennio 2020-2022

«Collaborazione di grande spessore per la Civitanovese: per il biennio 2020-2022 il settore giovanile rossoblu sarà affiliato con il Monza Calcio». Ad annunciarlo il club rossoblu in una nota.

«Un progetto voluto fortemente dalla società, con il presidente Mauro Profili in testa, e realizzato grazie al lavoro del ds Giulio Spadoni che si è adoperato per raggiungere questo ambizioso traguardo, trovando l’interessamento e l’entusiasmo da parte di Roberto Colacone, responsabile del settore giovanile biancorosso, e di Vincenzo Iacopino, responsabile del Monza Academy società affiliate – si legge nel comunicato – . L’ufficialità è stata data ieri nel corso di un incontro al Bar “La Ternana” di Civitanova a cui ha preso parte la società, la prima squadra e lo staff tecnico e dirigenziale di prima squadra e settore giovanile. In collegamento telefonico è intervenuto direttamente il dottor Adriano Galliani, che non ha bisogno di tante presentazioni, attualmente Amministratore Delegato della società brianzola. Galliani si è detto molto soddisfatto della nuova collaborazione, visto il glorioso passato della Civitanovese anche in serie C1, ed ha ribadito l’importanza di come il progetto giovanile biancorosso punti molto sull’aspetto formativo e dei valori da passare ai giovani calciatori. Molto emozionato il patron Profili, che ha creduto fin da subito nel progetto, mentre il ds Spadoni ha ringraziato la disponibilità di Roberto Colacone e Vincenzo Iacopino per questa nuova affiliazione. Galliani ha augurato un buon campionato alla squadra ed in chiusura c’è stato un simpatico siparietto con mister Massimo Ciocci, che ha ricordato i derby da giocatore in maglia nerazzurra contro il grande Milan di Arrigo Sacchi – prosegue il club -. Un altro tassello che si aggiunge al prestigio del settore giovanile rossoblu, sempre più proiettato in una nuova importante dimensione. Quindi due società ambiziose ed in forte crescita, che condividono la stessa visione, hanno stretto questa nuova partnership che vedrà la Civitanovese come prima società affiliata delle Marche e sarà anche il punto focale per lo svolgimento dei raduni del Monza nel territorio regionale. Le società che, rispondendo positivamente a determinati requisiti tecnici ed organizzativi entrano a far parte della rete di affiliazione biancorossa, ricevono assistenza tecnica da parte dello staff biancorosso mediante incontri riservati sia ai giovani calciatori che allo staff tecnico, che si svolgono presso i centri sportivi delle affiliate oltrechè a Monzello. Partecipano inoltre al torneo delle affiliate, sono invitate ad assistere alle partite casalinghe al Brianteo e saranno intensificati gli scambi di informazioni tra i club – conclude la società-. Ovviamente si tiene conto anche dell’aspetto educativo e formativo, importante per la crescita del giovane calciatore. Si ringraziano la senatrice Alessandra Gallone e la candidata al consiglio regionale Sabrina Baiocco per aver supportato il club rossoblu per il collegamento con Galliani».