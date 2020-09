IL DATO - Risultati positivi nonostante la crisi legata al Covid. Si è registrato un calo di visite rispetto al 2019 ma l'anno scorso c'era anche palazzo Ricci (che quest'estate è rimasto chiuso). Oltre 30mila le visualizzazioni dell'app "Maceratatour"

A Macerata il Covid non ha fermato il turismo: «7.192 gli ingressi registrati allo Sferisterio, Palazzo Buonaccorsi e con il City Tour, a fronte degli 8.367 del 2019. Anche se pesa la chiusura di Palazzo Ricci». A dirlo è il Comune che ha fatto i conti sulle presente in città nel corso dell’estate. «Già nella prima metà di agosto i dati avevano mostrato segnali incoraggianti con 4.085 ingressi registrati allo Sferisterio, a Palazzo Buonaccorsi e con i City Tour (visita accompagnata alla Torre dei Tempi e Antica Biblioteca). Al 31 agosto i grandi attrattori culturali hanno totalizzato 7.192 ingressi recuperando sullo storico dello scorso anno che registrava 8.367. Un dato che includeva però anche le visite a Palazzo Ricci (1.514 ad agosto 2019) rimasto chiuso per lavori tutta l’estate». In città da giugno ad agosto, gli ingressi sono stati 12.438, mentre l’anno passato erano 15.475 (potendo però contare su circa il doppio dei giorni di apertura dei musei). Causa emergenza sanitaria il 2020 infatti ha visto l’accesso al pubblico ridotto ai soli fine settimana fino al 14 luglio. «Ad agosto la sorpresa dei turisti attratti dai nuovi itinerari – dice il Comune -, dal nuovo percorso museale dello Sferisterio inaugurato a luglio, dalla valorizzazione e dalla comunicazione della città con la nuova segnaletica turistica e i nuovi servizi per l’accoglienza, ha impennato la curva di interesse per la storia, l’arte e la cultura del capoluogo. Visitatori soprattutto dal Nord Italia: perlopiù da Veneto, Piemonte, Lombardia e Friuli Venezia Giulia». Sono oltre 30mila le visualizzazioni sull’app turistica www.maceratatour.it, lanciata lo scorso 27 giugno. L’app è stata visualizzata per un 80% in italiano e per il restante in inglese con qualche visualizzazione in cinese. I giorni di maggiore afflusso si sono registrati soprattutto nella seconda metà di agosto. Dal 15 settembre i musei torneranno all’orario di apertura normale: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 18. Domani l’inaugurazione del nuovo itinerario turistico-culturale dedicato a Padre Matteo Ricci con l’allestimento museale della Specola.