CAMERINO - Il sindaco Sandro Sborgia ha incontrato oggi la dirigente dell'Asur Nadia Storti. Tra i nodi la mancanza di personale. I due ortopedici che andranno via saranno rimpiazzati. Per Cardiologia saranno assunti specializzandi a tempo determinato

Mancanza di personale all’ospedale di Camerino, incontro bis tra il sindaco Sandro Sborgia e Nadia Storti, direttrice dell’Asur Marche e facente funzione dell’Area vasta 3 (si erano già visti la scorsa settimana). «Sono state discusse diverse soluzioni in base alle problematiche che avevamo evidenziato, ora attendiamo che siano messe in atto» dice il primo cittadino. Tra i problemi per cui è stato chiesto l’incontro c’è la carenza di organico «che non permette di garantire come dovrebbe i servizi sanitari alla cittadinanza» dice il Comune. «Nel corso dell’incontro con la dottoressa Storti, che nei giorni scorsi ha preso informazioni dettagliate sull’intera situazione, la conversazione ha portato all’individuazione delle soluzioni necessarie. Dunque, ai due ortopedici che andranno via seguirà il reintegro di altri due, così come si cercherà di impiegare medici di medicina interna – dice il sindaco Sborgia -. È stata, anche, rivalutata la necessità di una nuova organizzazione della sala operatoria aumentando il suo utilizzo, il che determinerà una seduta in più. Lo stesso vale anche per il reparto di Chirurgia. Per quanto riguarda la Cardiologia, invece, si cercherà di sopperire alla mancanza di personale con l’assunzione, a tempo determinato, di specializzandi. Questo, però, a partire da novembre». Il sindaco aggiunge che è necessario però trovare soluzioni sul lungo periodo «quindi quelle che saranno attuate dovranno essere pensate nell’ottica di sviluppo e crescita dei servizi sanitari che l’ospedale di Camerino è in grado di offrire. Chiaramente, da parte mia e nostra, resta l’impegno nel continuare a monitorare la situazione e tenere alta l’attenzione costantemente vista l’importanza del servizio offerto dall’ospedale di Camerino non solo per la città, ma per un’intera area interna». Il sindaco dice che rimarrà in attesa che quanto oggi discusso venga realizzata e aggiunge «continueremo comunque a vigilare sulle cause che hanno portato a inaspettati e volontari licenziamenti per capire le ragioni e trovare soluzioni».