ECONOMIA - Diversi i temi trattati con il candidato governatore del centrodestra: «Abbiamo una visione strategica futura per la regione, con un piano pluriennale per il rilancio». Il 15 settembre l'associazione si confronterà con Maurizio Mangialardi, leader del centrosinistra

Incontro tra Confartigianato imprese di Macerata, Ascoli e Fermo con il candidato governatore Francesco Acquaroli. Ieri sera si è svolto il confronto, all’auditorium della sede provinciale dell’associazione. Presenti numerosi imprenditori (nel rispetto del distanziamento imposto dalle norme anti Covid). Sono stati affrontati diversi temi che riguardano il territorio, tra questi il rilancio della aree interne, la ricostruzione, le infrastrutture, la tutela e il sostegno alle piccole medie imprese di cui il tessuto economico marchigiano è molto ricco, insieme ad alcune proposte sul turismo e sulla viabilità. Inoltre la dirigenza di Confartigianato ha sottolineato l’importanza della concertazione di norme e provvedimenti regionali, incontrando il pieno appoggio di Acquaroli il quale ha parlato di una «visione strategica futura per la nostra regione, che prevede quindi un piano pluriennale capace di condurci da qui in avanti a delle risposte concrete e nel medio periodo al rilancio delle Marche, sia sotto l’aspetto economico-produttivo che turistico, settore in cui la Regione ha delle grandi potenzialità non sempre al meglio sfruttate». Confartigianato ha programmato per il 15 settembre alle 10,30 l’incontro con il candidato del centrosinistra Maurizio Mangialardi (si terrà alla sede di Fermo).