LORO PICENO - L'appuntamento è per domani alle 18 all'Orto dei pensatori

Domani pomeriggio, alle 18 nella splendida cornice de L’Orto dei Pensieri di Loro Piceno, il prof Fabrizio Gentili del Liceo Scientifico Galilei di Macerata, insieme ai suoi studenti, ci parlerà e ci dimostrerà che nei giochi d’azzardo perdere non è semplicemente sfortuna, ma è matematico. Una lezione molto apprezzata dal pubblico, tra spettacolo e scienza, alla ricerca delle verità meno apparenti e meno appaganti all’origine della cosiddetta ludopatia, piaga sociale soprattutto degli anziani e delle fasce economicamente più deboli. Ingresso gratuito.

L’articolo 41 della Costituzione italiana dice: “l’iniziativa economica privata è libera ma non può rivolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da creare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Il gioco d’azzardo è in accordo con tale articolo? Agli italiani piace scommettere. Nel 2017 ci siamo giocati 101,8 miliardi, secondo il Cnr, i giocatori in Italia sono 17 milioni, ognuno di loro ha speso 5988 euro. Oggi si gioca il 20% in più rispetto agli 84,3 miliardi del 2014. Se si torna indietro di dieci anni la crescita è del 241,5%, e se si torna al 1993, quando si giocò in un anno l’equivalente di 8,79 miliardi di euro, la crescita è del 1158% . Ecco il motivo per cui partecipare alla conferenza del professor Fabrizio Gentili e dei suoi alunni del liceo scientifico Galilei di Macerata, dal titolo “I paradossi della probabilità e la certezza che nei giochi di azzardo perdere è…matematico !” La conferenza si divide in due parti: nella prima verranno spiegati i più famosi paradossi della probabilità, paradossi nei quali la gente comune “sbaglia”, ma sbaglia sempre alla stessa maniera. Nella seconda verranno trattati alcuni giochi d’azzardo, la legge della speranza matematica, il “Win for Life”, il superenalotto, il caso “O.J. Simpson”, la truffa delle slot machine, il gratta e vinci e tanto altro per dimostrare che nel gioco d’azzardo perdere è matematico. Come scriveva Tacito in tempi non sospetti: “la speranza di diventare ricchi è la più diffusa causa di povertà”.