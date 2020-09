VIP - Il noto cantante avvistato in centro storico stamattina. Stasera concerto a Monte San Giusto

Sorpresa stamattina in via Gramsci, nel centro storico di Macerata, dove è apparso Al Bano. Il noto cantante stasera si esibirà a Monte San Giusto, per il concerto organizzato dalla Pro loco in occasione della festa di Maria Santissima Incoronata. Ne ha approfittato per farsi un giro nel capoluogo di provincia, dove è stato accolto con entusiasmo dai negozianti di una delle vie commerciali del centro. A pubblicare qualche foto Federico Ferretti della Galleria Ferretti, che ha scritto un post per ringraziare il cantante: «Mitico Al Bano! Questa mattina a Macerata in via Gramsci ci ha regalato un bel momento che ricorderemo sempre con gioia». Al Bano era stato in città anche a inizio luglio, nei giorni in cui si è esibito a Marche in Vetrina a Castelraimondo.