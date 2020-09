CIVITANOVA - E' il nuovo Ribona delle Cantine Fontezoppa

Dedicato all’ultima pescivendola di Civitanova, una vera icona nel mondo marinaro, nasce Altabella, il nuovo Ribona 2019 delle Tenute Fontezoppa che ormai da tempo dedica ogni nome dei suoi vini a personaggi e luoghi del territorio maceratese, con l’intento non solo di promuovere i propri prodotti ma una Terra, magica fatta di prelibatezze e persone speciali.

«Affinata in Anfora ed in Acciai – si legge in una nota dell’azienda – crediamo che la Ribona sia oltre al Verdicchio ed il Pecorino l’ennesima dimostrazione che le Marche sono una Terra da grandi vini Bianchi»