RECANATI - La gara prenderà il via il 4 settembre con la cronometro individuale di tre chilometri

Countdown per la partenza del Giro delle Marche in Rosa, la corsa ciclistica open femminile prende il via da Recanati il 4 settembre con una cronometro individuale di 3 chilometri. Il percorso si snoderà tra le vie della città, con partenza e arrivo in piazza Giacomo Leopardi (tra le strade interessate al passaggio delle atlete: via Cavour, via Antonio Calcagni, via Roma, via Antici, via Ettore Leopardi, Porta Nuova, viale Passero Solitario, via Filippo Corridoni, via Giacomo Matteotti, via Giovanni Falleroni e corso Giuseppe Persiani). Pr consentire lo svolgimento della gara sono state disposte alcun modifiche al traffico: dalle 14 è vietata la sosta con rimozione e il transito a tutti i veicoli in viale Battisti, ad eccezione della carovana del Giro delle Marche in rosa e il transito per i soli residenti in viale Cesare Battisti, in possesso di garage.

Dalle 15 è vietata la sosta lungo il percorso di gara dove sarà consentito il transito fino alle 17 per i residenti, carico e scarico gli organizzatori dell’evento e il servizio di trasporto pubblico urbano. La sosta nei piazzali interni al circuito di gara sarà consentita, ma dalle 17 non si potrà più transitare per uscire dai parcheggi, per questo motivo il piazzale Roberto Antiochia ( ex Foro Boario) sarà riservato alla sosta dei residenti del centro storico titolari di pass di sosta esposto nella parte anteriore del veicolo dalle 14 di venerdì 4 settembre alle 9 di sabato 5.

«Siamo pronti ad accogliere il Giro delle Marche in Rosa, un momento di grande sport che unisce l’eccellenza del ciclismo a livello internazionale alla promozione turistica della città e alla sua tradizione sportiva – dice il sindaco di Recanati Antonio Bravi -. Ringrazio fin da ora tutti i miei concittadini che si atterranno alle disposizioni in atto sulla regolamentazione della viabilità della giornata, per la migliore organizzazione dell’attesa cronometro». L’ordine di partenza sarà il seguente: al via le juniores di primo e secondo anno (via della prima concorrente alle 18) a seguire le ragazze appartenenti alla categoria élite con la partecipazione di Claudia Cretti, testimonial speciale per questa terza edizione. Un momento agonistico di alto livello che conferma ancora una volta l’eccezionale qualità del lavoro svolto dallo staff organizzativo congiunto della Born to win e della Sca Offida grazie al sostegno materiale della Regione e del comune di Recanati, Loreto e Offida.