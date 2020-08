MACERATA - L'infrastruttura a Villa Potenza quasi completata. Il presidente della Provincia Pettinari: «Questa arteria migliora la viabilità e la vivibilità di questi borghi ed è un esempio di collaborazione tra Enti». Le risorse infatti arrivano dalla Regione

Villa Potenza a Macerata e il suo comprensorio potranno usufruire di una nuova opera pubblica. La Provincia, infatti, sta ultimando i lavori di costruzione della strada che collega la provinciale 77 “Villa Potenza-Sambucheto” con la provinciale 361 “Villa Potenza-Montecassiano”.

Operai al lavoro per l’asfaltatura dell’arteria, compresa la rotatoria di innesto sulla provinciale 361, mentre i canali per la regimazione delle acque sono stati già realizzati. Nella giornata di domani (venerdì) è previsto lo spostamento a una altezza superiore di due tralicci di energia elettrica, di media tensione, che si trovano nei pressi del tracciato.

La costruzione del nuovo collegamento, compresa la rotatoria, ha un valore complessivo di 800mila euro ed è stato realizzato in circa cinque mesi, tenendo conto anche del periodo di restrizioni dovuto alla pandemia, in cui il cantiere, avviato nei primi giorni di marzo, ha poi dovuto subire uno stop di 15 giorni per l’intensificarsi dell’emergenza sanitaria.

L’intervento ricade nel territorio di Macerata e completa la variante di Villa Potenza, costruita nel 2014. La strada a due corsie collega la rotatoria esistente sulla provinciale 77, nei pressi del Foro Boario, e arriva alla strada 361 ed è importante per tutta questa zona del Potenza poiché qui confluiscono numerose altre provinciali (Septempedana, Jesina, Cingolana), alcune collegate anche con la provincia di Ancona.

Al tempo stesso, il traffico veicolare che interesserà questa bretella, permetterà di alleggerire la circolazione a borgo Pertinace di Villa Potenza: di fatto escluderà la frazione da tutta la viabilità proveniente da Macerata e diretta a Montecassiano, Montefano e Osimo, e viceversa.

«Si tratta di una realizzazione importante – dichiara il presidente della Provincia Antonio Pettinari – che riduce la congestione del nodo di Villa Potenza e dei diversi incroci presenti dove, specialmente nel periodo scolastico, si formano molti incolonnamenti. La vallata del Potenza ha bisogno di ben altre e più rilevanti infrastrutture, ma sicuramente questa arteria migliora la viabilità e la vivibilità di questi borghi. Inoltre, costituisce un esempio di collaborazione da seguire tra i vari livelli istituzionali, in questo caso Regione Marche e Provincia. Con questa opera c’è la soddisfazione di avere recuperato una parte delle ingenti risorse destinate alla Provincia che, con la riforma Delrio, sono state trasferite alla Regione».

La realizzazione della bretella è stata avviata dopo la stipula di una convenzione della Regione con l’amministrazione provinciale, a cui è stata demandata la progettazione, l’appalto e l’esecuzione dei lavori. In seguito al riordino e al trasferimento delle vecchie strade statali dalle province alla Regione Marche, l’intervento attuale avviene tra la strada ex SS 361 di proprietà regionale, e la ex SS 77, di proprietà Anas.