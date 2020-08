SISMA - Il sindaco e candidato alla riconferma: «Si tratta di un grande risultato per la nostra comunità e le future generazioni»

Confermati dal ministero dell’Istruzione i tre milioni di euro per la scuola media “Marco Martello” di Petriolo. A darne notizia a quattro anni dal sisma del 24 agosto 2016 è il sindaco uscente e candidato al secondo mandato Domenico Luciani. «Finalmente, in data 5 agosto, è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione il decreto che, all’esito delle positive verifiche disposte da parte della Direzione generale competente, conferma l’importante contributo per il nostro plesso scolastico – ha detto Luciani – e stabilisce i termini e le modalità per usufruire del finanziamento per realizzare l’intervento. Trattandosi di un intervento di nuova costruzione, l’affidamento dei lavori dovrà avvenire entro diciotto mesi dalla pubblicazione del decreto sulla gazzetta ufficiale». Si tratta del fondo di 120 milioni di euro istituto dal Miur lo scorso anno e destinato alla messa in sicurezza, all’adeguamento antisismico e alla nuova costruzione di edifici adibiti a uso scolastico statale nelle zone sismiche 1 e 2 delle regioni del Centro Italia. Area colpita dal terremoto nella quale rientra, appunto, Petriolo, tra i piccoli borghi più danneggiati. «Il contributo a fondo perduto è di tre milioni di euro – ha spiegato ancora Luciani -, il Comune può chiedere fin d’ora un’anticipazione fino al 20% del finanziamento (pari a 600 mila euro)». La somma va aggiunta ai 200mila euro assegnati a luglio 2019 per la progettazione definitiva ed esecutiva dello stesso intervento. «Rispetto a questo contributo, – ha ricordato Luciani – il termine per l’affidamento dell’incarico di progettazione è il 31 dicembre di quest’anno. La procedura di affidamento scelta dall’amministrazione comunale è quella del concorso di progettazione: a breve dovrà essere pubblicato il relativo bando per l’aggiudicazione». I requisiti del progetto sono stati definiti dal dipartimento di Architettura dell’Università Politecnica delle Marche. Tra i criteri per l’aggiudicazione anche quello di prevedere una soluzione che consenta la continuità delle attività scolastiche durante l’intervento di demolizione e ricostruzione. «Si tratta di un grande risultato per Petriolo e per le future generazioni del paese che giunge a pochi giorni dall’inaugurazione della riapertura dell’adiacente plesso della scuola elementare G. Ginobili e dall’inizio del nuovo anno scolastico. Mai prima d’ora, nessuna amministrazione comunale, aveva investito tanto e ottenuto tanti fondi pubblici per l’edilizia scolastica a Petriolo in così poco tempo», ha concluso Luciani.