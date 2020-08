EVENTI - Prosegue la serie di appuntamenti, sabato 22 agosto saranno protagonisti il fisarmonicista con il suo jazz quartet e uno dei padri della musica reggae in Italia

Due grandi nomi della musica internazionale arrivano il 22 agosto sul palco di “Loro a Colori”. Fabio Ceccarelli, il fisarmonicista famoso in tutto il mondo per aver registrato nella colonna sonora del film Oscar “La vita è bella” con il suo jazz quartet, e Adriano Bono, uno dei padri della musica reggae in Italia, da decenni on the road per tutti i festival più importanti d’Italia. L’Orto dei Pensieri presenta più appuntamenti, il 22 agosto “le parole della felicità” – “in viaggio dall’antica Grecia ad oggi” con Arianna Fermani e Enrico Maria Ariemma accompagnati dal maestro Mauro Navarri. Si prosegue la domenica alle 18 con Giaconi Editore: le Marche e la magia delle parole. Per terminare il fine settimana al Parco Saint Nikolai con lo spettacolo “le strane gioie di Giacomo Leopardi” con Cesare Catà, Piero Massimo Macchini, Michele Gallucci e Pamela Olivieri. Sempre il giorno 23 agosto ci sarà l’inaugurazione della mostra fotografica “memorie di Loro Piceno: due foto degli anni ’30 nella ricorrenza del 4 novembre”. La mostra è corredata da un testo con didascalia di 162 persone curato da Mario Mastrocola in collaborazione con Gabriele Piatti e Sue Walkerdine. Il secondo appuntamento con Loro a Colori, dopo l’ottimo riscontro della prima settimana, prosegue nel segno di qualità artistica, intrattenimento e cultura.