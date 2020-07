CAMERINO - La rassegna ideata dal giornalista Paolo Notari al via domani (1 agosto) dalla Rocca dei Borgia. Gli spettacoli per aiutare i comuni terremotati

Destinazione Sibillini parte da Camerino, domani sera (1 agosto). La rassegna a tappe per sostenere il rilancio delle zone terremotate, ricomincia dalla splendida Rocca dei Borgia alle 21,30 (ingresso gratuito). Ideato da Paolo Notari, giornalista Rai, e realizzata nell’ambito del progetto Marche InVita – lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma – della Regione, in collaborazione con Mibact, Amat e la Fondazione Marche Cultura. Lo show anima altre cinque piazze di comuni delle province coinvolte dal sisma, col consueto viaggio tra arte, cultura e tradizioni dei Monti Azzurri. Stesso format, dopo lo straordinario successo dello scorso anno, con tante storie, favole, misteri, eccellenze enogastronomiche e artistiche del territorio da raccontare e un cast artistico di primissimo livello. Tra le curiosità la presenza del mago Heldin, noto tra l’altro per aver divertito, in Sala Nervi, Papa Francesco, facendo volare avanti a lui un tavolo, esperimento che ripeterà ogni sera in piazza. E poi l’uomo fisorchestra Diego Trivellini, la miglior interprete vocale di Mina, Susanna Amicucci e l’artista che ha fatto ballare un milione di persone, Deborah Valli. L’8 agosto Destinazione Sibillini sarà al teatro romano di Ascoli; il 15 agosto a Montalto delle Marche, il 22 agosto a Comunanza, il 29 agosto a Sarnano e il 5 settembre a Montefortino.