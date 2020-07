MACERATA- La giornata di orientamento si è aperta con la piccola gaffe di una matricola che non ha riconosciuto il rettore e gli ha chiesto dove fosse l'università. Francesco Adornato: «Sempre più vicinanza agli studenti con importanti misure di sostegno». Quest’anno parte il corso di laurea in “Economia, territorio e ambiente”

«Scusi dov’è l’università?», a chiederlo una matricola di Unimc e nulla di strano se non fosse che il passante che ha fermato per chiedere informazioni è il rettore Francesco Adornato. Ma proprio informazioni sono quelle che oggi si davano in ateneo con gli open day dedicati ai futuri studenti dell’università di Macerata. Quasi 400 sono i ragazzi che si sono registrati al primo appuntamento di orientamento in presenza organizzato oggi all’Orto dei Pensatori da Unimc, dopo mesi di lezioni, esami e lauree a distanza. I partecipanti venivano principalmente dalle Marche, ma anche da Abruzzo, Puglia e Lazio. Si replica il 27 agosto. «E’ un segnale importante di ritorno alla normalità di un ateneo a misura di studente, dove la prossimità a chi sta costruendo il proprio futuro è un tratto distintivo, da sempre. Una vicinanza che, a partire da questo anno accademico, diviene ancor più concreta con importanti misure economiche di sostegno agli iscritti», spiega il rettore Francesco Adornato. L’Università di Macerata ha presentato un’offerta formativa che fa dell’eccellenza didattica, dell’innovazione e della multimedialità i suoi punti di forza: 11 corsi di laurea triennale, due a ciclo unico e 15 magistrali che spaziano tra vari ambiti dell’economia, della giurisprudenza e delle scienze giuridiche, del servizio sociale, scienze politiche, delle comunicazione e delle relazioni internazionali, scienze della formazione e pedagogia, beni culturali, turismo, lingue e mediazione, lettere, storia e filosofia.

UN NUOVO CORSO DI LAUREA – Novità di quest’anno è il corso di laurea in “Economia, territorio e ambiente” che punta su valori formativi di estrema attualità. Innovazione, sostenibilità, economia circolare, valorizzazione e rilancio dei territori. Questi i valori formativi del nuovo corso, gli stessi al centro del recente Decreto “Rilancio”. Come hanno spiegato il direttore del Dipartimento di Economia e diritto Stefano Perri e il presidente del corso Claudio Socci, la nuova laurea si pone l’obiettivo di formare profili professionali in grado di supportare la programmazione economica, l’analisi dei fenomeni economici territoriali, la progettazione e lo sviluppo dei sistemi locali basati sull’innovazione e sulla sostenibilità ambientale, non tralasciando il contesto della nuova economia circolare. Le imprese, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e gli ordini professionali consultati hanno apprezzato l’attenzione del nuovo corso al territorio, sottolineando la realtà regionale caratterizzata da imprese di piccola dimensione, focalizzata su alcuni distretti produttivi in forte crisi, che chiedono nuove competenze, in particolare nei mercati della green economy, della manifattura sostenibile, ma anche nei servizi rivolti ai settori di punta della Regione: turismo, tessile, abbigliamento calzatura, agroalimentare.

BORSE DI STUDIO E BONUS PER LIBRI, COMPUTER E TRASPORTI – In occasione dell’Open Day è stata annunciata la prossima attivazione dei bonus speciali per tutte le matricole dei corsi triennali e a ciclo unico che si aggiungono all’estensione della no tax area fino a 20 mila euro di Iseeu: fino a 400 euro per l’acquisto di libri e dispositivi tecnologici e altri 100 euro come contributo per i mezzi di trasporti pubblico destinati ai residenti fuori dalla provincia di Macerata. Basterà caricare i giustificativi di spesa tra settembre e novembre sul sito di Ateneo per ottenere il rimborso. A questo si aggiungono 45 borse di studio da 3.300 euro per matricole fuori regione e altre borse di studio per le lauree magistrali magistrale. Il bando sarà pubblicato nel mese di agosto e sarà aperto fino al 13 novembre. Info: sceltadicampus.unimc.it.