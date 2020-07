SASSOTETTO - #destinazionemarche, il social media team della Regione con il responsabile Sandro Giorgetti, il giornalista del Tg1 Attilio Romita e la troupe del programma "Marche Maraviglia" immersi nella spettacolare atmosfera delle montagne che ospitano le piste

Il bikepark Mille700 a Sassotetto di Sarnano, dopo lo spettacolo offerto nelle scorse settimane dal testimonial d’eccezione Vittorio Brumotti (in alto il video), diventa meta di top influencer, ambassador e giornalisti.

Hanno raccontato Sarnano Experiences – il programma estivo che, insieme a quello invernale di SarnanoNeve, porta la firma della Sassotetto srl, azienda che gestisce gli impianti di Sarnano – e le emozioni di un viaggio nelle bellezza delle nostre montagne, condito dal brivido delle discese e dei tornanti del primo Bike Park con la seggiovia nelle Marche, con quest’ultima anche a disposizione di chi vorrà fare delle passeggiate a piedi e godere il meraviglioso panorama delle vette di Sassotetto.

Accompagnati dal social media team della Regione Marche, e dal suo responsabile Sandro Giorgetti, gli influencer di “#destinazionemarche” hanno visitato Sarnano e le sue bellezze, guidati dal sindaco Luca Piergentili, per ispirare e coinvolgere il loro pubblico nella narrazione della bellezza profonda, custodita, e quasi segreta di questi bellissimi luoghi. Anche la troupe del programma tv “Marche Maraviglia”, condotto dal famoso giornalista del Tg1 Attilio Romita, ha voluto realizzare un servizio sulle Terme di Sarnano e sul Bike park Mille700 restando affascinato da Sarnano e dalla bellezza del panorama della seggiovia fino alla Baita Mille700, per poi pranzare con i piatti tipici di Claudia e Daniele della Piccola Baita di Sassotetto in cui ha potuto apprezzare la gastronomia dei Sibillini.

Le novità di Sarnano Experiences non sono finite. Da domenica 26 luglio sarà aperto un nuovo campo scuola bike a Santa Maria Maddalena servito da tapis roulant dove sarà possibile fare corsi di Mtb per bambini e ragazzi da 5 a 16 anni. I visitatori potranno godere dello spettacolo del Bike Park Mille700 servito dalla seggiovia, che sarà aperto sabato 25 e domenica 26 luglio, anche dal primo al 23 agosto. Nello stesso periodo in funzione il campo scuola bike a Santa Maria Maddalena servito da tapis roulant. Oltre 300 km di bike trail nel cuore dei Monti Sibillini attendono coloro i quali sono appassionati della disciplina ma anche chi vuole trascorrere una giornata immerso nello splendore delle montagne, magari regalandosi escursioni di gusto con la Piccola Baita Sassotetto, la baita La Capannina a Santa Maria Maddalena e la baita Mille700 dove c’è la partenza delle piste del Bike Park Mille700.