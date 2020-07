MACERATA - Le cinque aziende che si sono aggiudicate il premio del Comune nell'ambito del progetto Start avranno uno spazio espositivo vicino allo Sferisterio durante la stagione dell'opera

Sarà il Macerata Opera Festival la vetrina internazionale per le imprese vincitrici del progetto Start, promosso dal Comune di Macerata per la creazione di un sistema urbano per l’innovazione e l’imprenditorialità. A partire da domani e fino al 9 agosto, durante le serate e gli eventi del Mof 2020 le start up avranno un punto espositivo nell’edificio di proprietà comunale ai piedi di Piaggia della Torre, a pochi metri dall’Arena. L’operazione è stata sostenuta e resa possibile dagli assessori ai Lavori Pubblici, Narciso Ricotta, allo Sviluppo economico Mario Iesari e alla Cultura Stefania Monteverde.

«Riteniamo questa un’eperienza significativa – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Narciso Ricotta – Un progetto che è di esempio a tanti giovani per poter attivarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione dall’amministrazione per dimostrare i loro talenti». Ad esporre i propri prodotti e attività saranno “Enjoy Marche” di Alice Pizzichini, “èEtico Sartoria Marchigiana” di Marta Baldassarri e Valentina Vitali, “Zolaio” di Luca Principi, “A.L.I. Accessibility, Learning, Inclusion” di Francesca Raffi e Chiara Pazzelli e “Duapp” di Tommaso Cherubini e Simone Mengoni. «Le giovani start up del Matt nate insieme a noi sono una risorsa per rilanciare il tessuto produttivo della città. – sottolinea Stefania Monteverde assessora alla cultura- La cultura traina l’economia soprattutto quella dei giovani imprenditori che percorrono strade nuove in sinergia con istituzioni e territorio». Iesari ha aggiunto: «Questa iniziativa da un esempio concreto di cosa significa creare un sistema urbano che si mette a supporto delle migliori energie e capacità dei nostri giovani. La vetrina del Macerata Opera festival permetterà ai giovani imprenditori selezionati da Start di mostrare e raccontare le proprie idee e progetti alla città e non solo . Nelle prossime settimane verranno compiuti ulteriori importanti passi in questa direzione». Il progetto “Start”, partito con un bando a cui hanno partecipato 21 imprese, è stato promosso dall’amministrazione comunale di Macerata in collaborazione con una rete di soggetti istituzionali, imprenditoriali e le quattro Università marchigiane. Alla base un’attenzione particolare alle esigenze dei giovani con l’obiettivo di creare un nuovo modello di crescita sostenibile, innovativo e coerente con il tessuto produttivo del territorio.

Un’apposita commissione ha individuato le 5 imprese vincitrici, cui spetta un contributo economico di 10.000 mila euro a fondo perduto e un pacchetto di servizi finalizzati allo sviluppo dell’idea progettuale. «Questa vetrina è per noi una grande opportunità – commenta Alice Pizzichini di Enjoy Marche – perché le persone che vengono durante il periodo dell’opera, siano essi cittadini o turisti, rappresentano una tipoliogia di pubblico più attenta agli eventi culturali e quindi anche alle imprese culturali. Nel punto che ci è stato concesso mostreremo i nostri prodotti e le nostre attività, in attesa che venga inaugurato il Matt nei locali rinnovati all’ex Mattatoio».