MACERATA - Al via domani il ciclo di incontri organizzato dall'Associazione Sferisterio Cultura che accompagnerà il Mof 2020. Si inizia alle 12 all'Asilo Ricci con il critico musicale che parlerà del “Don Giovanni: un’opera buffa". Alle 18 in Piazza Vittorio Veneto ci sarà poi lo scrittore e magistrato testimonial del festival

di Giulia Mencarelli

Tutto pronto per la prima degli Aperitivi culturali che, in seguito alle disposizioni anti Covid, trovano nuova casa, l’Asilo Ricci. Si aprirà con un “veterano”, Enrico Girardi, critico musicale, giornalista del Corriere della Sera e consulente per la musica contemporanea del canale televisivo “Classica”, per il quale ha realizzato ritratti documentaristici di oltre trenta compositori italiani viventi. Questo ciclo di incontri, organizzati da Associazione Sferisterio Cultura e curati da Cinzia Maroni, vedrà nel suo primo debutto una variante del Don Giovanni (la cui prima è prevista domani alle 21, leggi l’articolo), o meglio quella del “Don Giovanni: un’opera buffa”. Una curiosa interpretazione che spinge alla sua analisi, domani, alle 12, nel giardino dell’ex Asilo Ricci. Sponsor dell’evento la pasticceria Maga Cacao. L’accesso sarà consentito solo indossando correttamente la mascherina (di tipo chirurgico o equivalente) e con una temperatura inferiore a 37.5°.

L’ingresso è gratuito e su prenotazione. Nella prenotazione dei posti, (max 2 a persona), questi non saranno numerati ma verranno assegnati il giorno stesso in base all’ordine di arrivo. La prenotazione è valida fino a 10 minuti prima dell’inizio dell’evento; dopo questo termine, i posti non ancora assegnati verranno messi a disposizione della lista d’attesa o del pubblico in coda senza prenotazione. Le nuove disposizioni anti covid hanno sì, portato ad una nuova location ma non hanno impedito lo svolgimento della manifestazione che si svolgerà in tutte le giornate in cui vi è una recita allo Sferisterio, dal 18 luglio all’8 agosto. Sempre domani, alle 18 in Piazza Vittorio Veneto, ci sarà poi il testimonial del festival #biancocoraggio Giancarlo De Cataldo, scrittore e magistrato. Per l’occasione, l’autore dei celebri romanzi di successo come “Romanzo Criminale” e “Suburra”, incontra il giornalista Alberto Mattioli per una conversazione sul tema del dialogo. Sarà poi Valerio Calzolaio a presentare “Io sono il castigo” (Einaudi 2020), l’ultimo lavoro di De Cataldo. L’incontro è frutto della collaborazione tra Macerata Opera Festival e Macerata Racconta. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria, al seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-giancarlo-de-cataldo-testimonial-biancocoraggio-112419375378

Per partecipare agli Aperitivi culturali occorrerà prenotarsi attraverso il sito dello Sferisterio al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-aperitivi-culturali-112682688956