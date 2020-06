SOS - La donna si trovava insieme al fidanzato che ha chiamato i soccorsi. Gravi le sue condizioni, è stata portata all'ospedale di Ascoli

Un temporale improvviso in montagna, un fulmine che colpisce una escurzionista scagliandola ad un metro di distanza e il fidanzato che chiama soccorso. Secondo quanto è stato ricostruito, tutto è successo sulle montagne di Arquata, a Prato Pulito (in un primo momento l’uomo era stato localizzato nei monti sopra Visso, verso Casteluccio). L’allarme è arrivato ai vigili del fuoco di Macerata da parte di un giovane che diceva di essere in grave difficoltà a causa del temporale e che un fulmine aveva colpito la sua fidanzata (la coppia è di Roma). Immediato l’intervento dell’ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118 di Ascoli che, vista la gravità della situazione, ha allertato l’eliambulanza. Sul posto anche i volontari del Soccorso alpino e il personale Saf (Soccorso alpino fluviale) partito dal Comando di Ascoli, che pure ha chiesto l’intervento dell’elicottero. Il velivolo dei pompieri ha prima effettuato il recupero della ragazza che poi è stata condotta fino a Castelluccio dove ad attenderla c’era l’eliambulanza di Marche Soccorso. Durante il volo però, i sanitari si sono resi conto che la situazione era grave e la paziente necessitava di essere stabilizzata in un centro più vicino. Pertanto Icaro ha fatto rotta per Ascoli dove è atterrato nella piazzola della sala operativa integrata della Protezione Civile, in zona Pennile di sotto. Da lì la giovane stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale “Mazzoni” di Ascoli. Anche il ragazzo, recuperato dalla squadra di terra dei Vigili del fuoco, è rimasto leggermente ferito dalla violenza della saetta che gli è caduta a pochissimi metri. E’ stato medicato dai sanitari dell’ambulanza e trasferito al “Mazzoni” per un controllo.

