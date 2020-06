CIVITANOVA - Ospiti della prima giornata Mario Giordano, Marco Ardemagni e Corrado Piccinetti. L'assessore Gabellieri: «E' la prima iniziativa nelle Marche dopo il lockdown». Oltre duemila visualizzazioni per l'asta telematica del pescato. Anche il giornalista Gioacchino Bonsignore del Tg5 acquista una cassetta di naselli. Talk sul tema accoglienza nel post Covid col sindaco di Foligno

Il clima non è quello che si respira da Christie’s, ma, al pari dell’arte, lo spettacolo è assicurato. Se la distanza interpersonale è un ostacolo alle manifestazioni pubbliche, Tipicità è riuscita nell’impresa di avvicinare, tramite una diretta streaming molto partecipata, una vasta platea di pubblico all’iniziativa Gustaporto.

Il trucco è nell’aver fatto partecipare lo spettatore all’asta online del pesce. Una strumentazione tecnica di cui si è dotato il mercato ittico di Civitanova, destinata solo agli addetti ai lavori, ma che in occasione del “varo” di Gustaporto è diventato uno strumento di acquisto online del pescato. E così con la supervisione del biologo marino di Linea Blu Corrado Piccinetti e degli “evidenziatori” e “astatori” della partecipata civitanovese sono state battute cassette di busbane, scampi, triglie, moscardini poi recapitate a Recanati, Macerata, San Severino e Porto Sant’Elpidio. Naselli acquistati a prezzo record perfino da Gioacchino Bonsignore, giornalista del Tg5, presenza fissa di Tipicità. Oltre 2.000 le visualizzazioni per l’asta del pesce. «E’ un grande orgoglio per Civitanova proporre la prima iniziativa nelle Marche e forse in Italia, dopo questo difficilissimo periodo. Un grande lavoro di squadra che rappresenta un patrimonio per la città e per il territorio, non solo nella contingenza ma anche e soprattutto per il futuro – ha detto l’assessore al turismo Maika Gabellieri. A seguire il talk sull’accoglienza turistica nel post Covid condotto da Marco Ardemagni, voce storica di Rai Caterpillar e conduttore dell’Agorà con ospite Mario Giordano, conduttore di Fuori dal coro, su Rete 4: «E’ in questi momenti che dobbiamo essere ancora più attenti alla tutela dei nostri valori e delle nostre incredibili tipicità» ha sottolineato il conduttore della popolare trasmissione di Rete 4 che si è detto entusiasta della vitalità e dello spirito positivo che ha riscontrato nelle persone a Civitanova. Ai rettori Claudio Pettinari (Unicam) e Gianluca Gregori (Univpm), insieme al prorettore Stefano Pollastrelli (Unimc) il compito di tracciare la rotta attraverso le rispettive specifiche nel campo della ricerca applicata. Di “asse prezioso della superstrada per alimentare flussi virtuosi” ha parlato il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini. Spunti di carattere economico produttivo sono arrivati da Massimiliano Polacco per la Camera di commercio delle Marche e Marco Moreschi di Banco Marchigiano, mentre Massimo Cupillari di Banca Mediolanum ha spiegato come il suo istituto supporterà il Grand Tour delle Marche in modo del tutto innovativo, con grandi personaggi e contenuti di spessore. Chiusura in poesia con l’anteprima del video spot curato da Paolo Doppieri e interpretato da Denise Tantucci dal titolo “Risvegli” e che vuole suggerire l’idea di un soggiorno sicuro, rilassato, alla scoperta di sapori e bellezze inesplorate. A sorpresa sul finale la voce cristallina e inconfondibile della civitanovese Sofia Tornambeni che intona il ritornello di “Stessa spiaggia stesso mare”. Gustaporto prosegue anche domani, domenica 7 giugno. Ai cantieri Anconetani apre la mostra “Plastiglomeri, i nuovi fossili”, Port Food nell’area moletti con i cibi marinari della tradizione rielaborati dagli chef locali ed una sorpresa “luminosa” per chiudere la terza edizione.

(l. b.)