LAVORI tra il 18 e il 19 maggio sia in direzione nord che sud

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire il collaudo del cavalcavia numero 181, previsto in orario notturno, dalle 22 di lunedì 18 alle 6 di martedì 19 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Loreto-Porto Recanati e Civitanova Marche-Macerata, verso Pescara/Bari e in direzione di Ancona/Bologna. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso Pescara/Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Loreto, si potrà proseguire sulla SS16 adriatica verso Bari, con rientro sulla stessa A14, alla stazione autostradale di Civitanova Marche Macerata; verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Civitanova Marche Macerata, si potrà proseguire sulla SS16 adriatica, verso Ancona, con rientro sulla stessa A14, alla stazione autostradale di Loreto. Nella stessa notte, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore, previsti dalle 22 di lunedì 18 alle 5 di martedì 19 maggio, sarà chiusa l’uscita della stazione di Pedaso, per chi proviene da Bari/Pescara. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Grottammare.