LA DOMENICA con Mario Monachesi

“Quest’ultimo proverbio ci ricorda che tra gli anziani di un tempo era in uso aggiungere, nel proprio piatto di minestra, un bicchiere di vino, spesso rosso, perché si diceva che faceva sangue. In qualche famiglia con il vino ci si rinforzava proprio tutto il brodo. “Quella orda, o quelle par de orde, che dentro le case se facia la minestra co’ la ciocca de porcu, specie pe’ li vardasci, era ‘na festa. ‘N’usanza de quarghe fameja era quella de falla la sera de Carnevale, mettennoce dentro a lo vrodo li quatrucciu fatti a casa. La vergara, spellata e pulita vène la testa, leate le ‘recchje, che java sistemate tra le coteche, la lengua e tutti li pili, la mittia a lessà’ co’ quarghe ‘dore (odore), ‘na cipolla e sale, dentro lu callà (paiuolo) co’ l’acqua. ‘Na orda cotta, co lo vrodo ce facia la minestra, la testa ‘nvece vinia sporpata de la carne de le guance e de lu cervellu. Rcordo tutto dentro un piattu, ne spartia ‘na cucchjarata, o più, però (ciascuno). Pe’ ‘gghjustà’ la cena, seppure da liccasse li vaffi, bisognava magnacce lo pa’, li granni anche un vecchjé de vi'”.

La cucina maceratese, di ascendenza contadina, è incentrata soprattutto sulle minestre. Sono davvero tante. Provo a citarne qualcuna: Stracciatella (straccetti o stracciosa), minestra di ceci all’antica marchigiana, “tacchitti co’ li fascioli, acquacotta di verdure e pane, acquacotta nel sacco, “tajulì in brodo”, cappelletti in brodo, minestra imperiale, passatelli in brodo, “minestra de sargicce e patate”, minestra di riso e patate, “minestra co’ li veselli”, minestra con le fave, “ciavarro” (In uso Marche nord), minestra millefanti (sempre Marche nord), “minestra di riso e pomi d’oro”, minestra meritata, “minestró'”, pancotto, “fette co’ l’oe e brodo”, minestra con brodo di pesce (merluzzi), ecc. Poi tutto il resto delle zuppe. “La minestra co’ li fascioli, ‘ccontenta tutti li fijoli”. “Pigna (pentola) de creta, minestra sapurita”. Mejo la minestra a casa propria, che li vincisgrassi a casa d’atri”. “La minestra è la viada (biada) dell’omu”.”Chj mette lo vi’ dentro la minestra, saluta lu medicu da la finestra”.

