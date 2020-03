San Severino, code da evitare:

posticipate le bollette

CORONAVIRUS - Il Comune ha deciso di far slittare i pagamenti del servizio idrico per scongiurare assembramenti in posta o alla banca

19 Marzo 2020

La municipalizzata Assem Spa di San Severino Marche, coerentemente con le misure di contenimento del contagio da Coronavirus che impongono alla cittadinanza di uscire il meno possibile dalle proprie abitazioni e di ridurre le occasioni di frequentazione, nell’ottica di evitare code presso gli sportelli degli uffici postali o delle banche, ha deciso di posticipare la data di scadenza di tutte le bollette emesse per il servizio idrico fino al 30 aprile 2020, senza alcuna applicazione di indennità di mora. «Questa iniziativa – dice la direzione dell’azienda – è volta a tutelare tutti quegli utenti che non hanno la domiciliazione della bolletta e quei cittadini di età avanzata, più fragili in questo momento, che normalmente si recano presso gli uffici postali o bancari per il pagamento». La dilazione riguarda anche gli utenti che pagano le bollette attraverso la domiciliazione bancaria i quali dovranno dare alla propria banca la disposizione di procedere al pagamento alla scadenza dilazionata. Per informazioni ci si può rivolgere al numero verde 800-550960 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30.

