CIVITANOVA - Ufficiale della guardia di finanza in congedo, si è spento a 73 anni dopo una lunga malattia. I funerali si svolgeranno lunedì (9 marzo) alle 15 alla chiesa di San Carlo a Fontespina

E’ morto questa mattina Nazzareno Mandozzi, marito della consigliera comunale del Pd di Civitanova, Mirella Franco. Se n’è andato avvolto dall’amore dei suoi cari che non lo hanno mai lasciato solo, questa mattina a casa, alla soglia dei 74 anni che avrebbe compiuto fra qualche giorno. Per anni ha combattuto come un leone contro una malattia. Nazzareno, ufficiale della guardia di finanza in congedo, membro dell’associazione nazionale finanzieri, era originario della Campania. Qui giovanissimo aveva conosciuto e poi sposato Mirella Franco, col quale era coniugato da 46 anni. Lascia due figli Andrea e Romano. «Pur nell’immane dolore ci conforta il fatto che le sue sofferenze siano finite – ha detto la Franco diffondendo la notizia della scomparsa – un uomo buono, generoso, con un forte carattere che ha molto amato nella sua vita la sua famiglia, gli esseri umani e soprattutto gli animali che hanno sempre ricambiato. Lasci un vuoto incolmabile a tua moglie e ai tuoi figli. Ti abbiamo voluto bene, tanto bene».

I funerali si svolgeranno lunedì alle 15 nella chiesa di San Carlo a Fontespina. La salma si trova all’obitorio dell’ospedale.