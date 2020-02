CIVITANOVA - L'assise si riunisce venerdì, tra ordini del giorno come polizia urbana e gioco d'azzardo anche un'idea per ricordare il campione di basket tragicamente scomparso

L’assise torna a riunirsi il 28 febbraio alle 21. Sedici i punti all’ordine del giorno di cui 16 mozioni a cui sarà dedicata la prima ora del consiglio comunale, fra queste la proposta del consigliere del M5s Stefano Mei di installare un semaforo pedonale in viale Vittorio Veneto in prossimità del Varco a mare e quella presentata da Tommaso Corvatta per una mozione consiliare volta ad attenuare gli effetti della futura realizzazione del sottopasso sulla popolazione. Al momento in realtà tutto l’iter per rotatoria e sottopasso al momento è fermo, tanto che l’amministrazione ha in programma di anticipare la costruzione della rotatoria al termine della SS77 prevista da Quadrilatero non prima del 2021. Tra le mozioni, che probabilmente a causa dello slittamento di orario non sarà discussa in questa convocazione, curiosa quella presentata dal consigliere Rosati che chiede al Comune di far eseguire un murales che raffigura il volto del popolare e amato giocatore dei Lakers Kobe Bryant tragicamente scomparso qualche settimana fa da realizzarsi sul muro del lato sud dell’ex casa balilla. A seguire i punti da votare, tra cui il regolamento di polizia urbana. Mancano infatti diversi articoli dello strutturato corpus di norme locali che disciplinano ad esempio anche cortei funebri, spettacoli di strada e esposizione dei panni stesi. Al termine della discussione di tutti punti il regolamento diventerà operativo. Tra gli altri punti anche l’approvazione di una variante urbanistica, l’approvazione del regolamento comunale di contabilità e per il servizio di economato, il regolamento per il servizio di refezione scolastica e, al termine, quello per il gioco d’azzardo.