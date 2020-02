VOLLEY - Il team di Civitanova, già qualificato ai quarti di finale, scende in campo domani all'Eurosuole forum. Kamil Rychlicki: «Vogliamo sfruttare l'occasione per migliorare ancora il nostro gioco»

Ultimo appuntamento con la fase a gironi della Champions League Volley 2020 per la Lube Civitanova. Il team scenderà in campo domani (alle 20,30, diretta Dazn) all’Eurosuole Forum per la sesta giornata della Pool A che vedrà i campioni d’Europa sfidare il Fenerbahce HDI Sigorta Istanbul, sconfitto 3-1 nel match di andata giocato a dicembre. I biancorossi, già certi del primo posto nel girone con 5 vittorie su 5 e quindi di essere qualificati ai Quarti di finale (giovedì alle 13 il sorteggio in Lussemburgo) possono affrontare con serenità l’impegno che precede la Final Four di Coppa Italia di Bologna. Dall’altra parte della rete i turchi, già eliminati e ancora a secco di vittorie, andranno alla ricerca del primo successo stagionale nella massima competizione europea. Ancora out Ghafour, sarà inserito in rosa Stefano Ferri, opposto della formazione Lubevolley impegnata in Serie A3. «Abbiamo già raggiunto il nostro obiettivo, ovvero il primo posto nella Pool A e quindi la qualificazione ai Quarti di finale – dice Kamil Rychlicki -. Questo ci permette di affrontare il Fenerbahce con l’opportunità di sfruttare l’occasione per migliorare ulteriormente il nostro gioco, contro comunque un avversario di livello internazionale, e di chiudere imbattuti la prima fase della Champions League 2020. Sicuramente una buona prestazione mercoledì sera ci darà ancora più fiducia e carica per l’imminente Final Four di Coppa Italia che vedrà scendere in campo sabato contro un avversario tosto come Trento, appunto appena incontrato anche nella massima competizione europea». La gara sarà diretta da Susana Maria Rodriguez Jativa (Spagna) e Sonja Simonovksa (Montenegro). Gli avversari della Lube, campioni di Turchia, vanno ancora a caccia della loro prima vittoria europea stagionale. Il tecnico del Fenerbahce dovrebbe schierare la diagonale palleggiatore-opposto turco-olandese Kiyak-Ter Maat, a schiacciare in banda il cubano Hidalgo insieme al francese Rossard (in alternativa il turco Unver, già in campo nel match di andata), al centro la coppia turca Batur-Karasu. Il libero è Karatas. Si tratta della decima sfida europea tra le due squadre, una partita che ha segnato tra l’altro la prima gara della storia disputata all’Eurosuole Forum cinque anni fa, il 27 gennaio 2015. Oltre che nella fase a gironi del 2019 e 2015, le squadre si sono incrociate nel 2018, nel 2012 e negli Ottavi di finale del 2008, sempre con sfide di andata e ritorno. Il bilancio è finora di 7 vittorie italiane e 2 turche. L’altra sfida del girone, sempre domani, alle 17, si disputerà tra la Trentino Itas (seconda in classifica con 3 vittorie e 2 sconfitte) e giocherà sul campo dei cechi del Jihostroj (2 vittorie e 3 sconfitte) per cercare la qualificazione ai Quarti di finale.

Gli abbonamenti sono validi per assistere al match mentre i biglietti in vendita online sono ancora disponibili e si possono acquistare sul sito lubevolley.vivaticket.it, oppure nei punti vendita Vivaticket. Biglietti in vendita anche all’Eurosuole Forum di Civitanova oggi fino alle 19,30, domani dalle 10 alle 12,30 e dalle 17,30 fino ad inizio gara. Per informazioni telefonare allo 0733-1999422 negli orari suddetti.

Per chi non potrà essere all’Eurosuole, la partita si può seguire in diretta su Dazn con la telecronaca di Marcello Piazzano, in diretta su Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca Pascucci e Fabio Petrelli. Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.