CIVITANOVA - I ladri sono entrati di notte, forzando una finestra. Le indagini sono in corso

Furto all’ambulatorio Santo Stefano di Civitanova, i ladri portano via televisore e pc. E’ successo qualche notte fa, ma se ne è avuta notizia solo ora. I malviventi sono entrati nella notte (la clinica non fa degenza e non c’era nessuno nei locali) nei locali di via Vittorio Veneto forzando una finestra e hanno portato via da un ufficio un televisore e un computer appunto.Un colpo che ammonta per valore a qualche centinaia di euro. Ad accorgersi l’indomani, in mattinata, i primi operatori arrivati sul posto. Il centro infatti non è dotato di un sistema di allarme. E’ stata presentata una denuncia ai carabinieri che ora indagano su quanto avvenuto. All’interno non ci sono telecamere di videosorveglianza.