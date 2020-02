MACERATA - A guidare il convegno Sabina Riatti, consulente Eures per le Marche. Si tratta di un servizio europeo a sostegno della ricerca di occupazione nei paesi dell'Ue

Un focus sulla piattaforma Eures e sulla possibilità di esperienze temporanee di lavoro all’estero. E’ stato questo il senso della mattinata informativa, organizzata dal Nidil Cgil di Macerata e dedicata ai disoccupati e agli studenti delle classi quinte delle scuole superiori. Un’attenta valutazione degli strumenti e delle risorse disponibili, grazie alle spiegazioni e al materiale che ha illustrato e fornito Sabina Riatti, consulente Eures per le Marche.

Eures è un servizio europeo che aiuta le persone in cerca di occupazione a trovare un impiego e i datori di lavoro ad assumere personale in tutti i paesi dell’Unione Europea (nonché in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). Sul portale Eures è possibile trovare un’ampia gamma di servizi disponibili, come la presenza di una vasta rete di persone che fungono da consulenti attivi nelle organizzazioni partner e membri di Eures, o l’accesso alle informazioni relative alle condizioni di vita e di lavoro nei vari stati dell’Ue. Attraverso Eures si può ottenere l’abbinamento delle offerte di lavoro con i currilum che si possono caricare direttamente sul portale. La NidiL Cgil di Macerata ha sottolineato la sua intenzione a continuare ad informare, tutelare e rappresentare con ogni mezzo e modalità possibile nella complicata ricerca del lavoro, creando luoghi reti e occasioni per sentirsi meno soli e più tutelati, perché il momento della disoccupazione sia sempre solo una condizione temporanea e non diventi mai un dato esistenziale.