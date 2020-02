POTENZA PICENA - Comune e impresa hanno firmato l'atto. L'opera dovrà sorgere nel giro di un anno dall'apertura del cantiere

Affidati i lavori per la nuova scuola primaria di Porto Potenza, un anno per completarla dal giorno in cui aprirà il cantiere. Il Comune ha firmato l’atto con il legale rappresentante del raggruppamento temporaneo di imprese (Subissati-Cecconi) che ha vinto l’appalto. La struttura sorgerà tra viale Piemonte e viale Lombardia. Il tempo utile per l’ultimazione dell’opera è fissato in 365 giorni a partire dal giorno in cui sarà aperto il cantiere. Il costo per realizzare l’opera è di 6 milioni e 750mila euro. «Si tratta dell’opera pubblica più importante mai realizzata nella storia del comune di Potenza Picena – dice l’ente in una nota -. Un ulteriore passo in avanti per quel che concerne la sicurezza dell’edilizia scolastica». Il progetto della scuola (che prevede 24 aule, laboratori, aule polifunzionali, auditorium, biblioteca, palestra) è stato redatto dallo studio Settantasette di Torino. Il costo di realizzazione è di 5 milioni e 390mila euro a cui si somma un milione e 400 mila euro che sono a disposizione della Stazione appaltante per opere di completamento come progettazione, direzione lavori, allacci, collaudi cui vanno aggiunti altri 100mila euro di oneri per la sicurezza.