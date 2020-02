IL DIRETTIVO dell'Aic Marche ha organizzato un evento informativo e di confronto per domani, dalle 17 al Cinema Italia

Il consiglio direttivo dell’Associazione italiana celiachia Marche si dirigerà verso l’interno della provincia di Macerata, incontrando soci, amici e tutta la cittadinanza domani dalle 17 al Cinema Italia di San Severino. L’obiettivo principale è quello di costruire un confronto sulla tematica e sui temi cari ai partecipanti, con l’eventuale riferimento a problemi o necessità locali. Al termine, in programma un piccolo buffet.

Dal 1979 l’associazione è il punto di riferimento unico in Italia per quanto riguarda la celiachia e risponde alla necessità di chiarezza, onestà e competenza per tutto ciò che riguarda questa patologia. Nel corso del tempo, ha contribuito a migliorare enormemente la qualità di vita delle persone celiache e delle loro famiglie e oggi dialoga con gli interlocutori istituzionali, portando la voce dei pazienti ai tavoli di discussione e nei luoghi di dibattito sui temi che li riguardano da vicino. Cura poi la relazione con i media e fa rete con le realtà internazionali, si occupa di progetti, volti al miglioramento della vita quotidiana del paziente, di iniziative e di strumenti di comunicazione volti a informare e sensibilizzare il pubblico, i media e la classe medica. Riesce ad essere molto presente sul territorio, grazie alle sue 21 Aic regionali associate, sostiene la migliore ricerca scientifica attraverso Fondazione Celiachia, gestisce il Marchio Spiga Barrata, la massima garanzia di sicurezza e idoneità per le persone celiache, attraverso la sua impresa sociale Spiga Barrata Service.

Servono competenza, serietà e idee chiare per evitare che il tema venga banalizzato o sfruttato per realizzare profitti a scapito della salute dei pazienti. La strada da percorrere è ancora lunga e la tensione positiva non deve diminuire. Si aspira a un mondo in cui la celiachia non costituisca più una penalizzazione, neppure minima, per le persone, nella vita privata, nel lavoro e in ogni altro contesto sociale.