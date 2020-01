L'INIZIATIVA - Comune, associazione Centriamo e Pix srl lanciano questo progetto: un intervista a settimana a rappresentanti del mondo imprenditoriale, del commercio, artistico, politico o della società civile sarà pubblicata su un'apposita pagina Facebook

Ogni settimana un’intervista a un rappresentante del mondo imprenditoriale, del commercio, artistico, politico o della società civile. Per promuovere le città e le sue eccellenze. Il Comune di Civitanova, in collaborazione con l’associazione Centriamo, darà vita al format web “Hai tempo per un caffè Civitanova Marche”. Tale format ideato da Pix srl, società che si occupa di comunicazione e marketing digitale, ha l’obiettivo di promuovere attraverso i social network le attività civitanovesi. “Hai tempo per un caffè” è un luogo piacevole dove incontrare persone appassionate, entusiaste di raccontare le loro esperienze di vita imprenditoriale, sociale, spirituale e altro ancora. Questo format video dà voce, valore e un pubblico a chi spende la propria esistenza perseguendo i propri sogni e ideali, migliorando la qualità della propria vita e quella delle persone a lui/lei connesse. «Grazie a “Hai tempo per un caffè” – spiegano gli organizzatori – imprenditori, artisti, commercianti, liberi professionisti e politici, renderanno più visibile la propria immagine e il proprio brand, comunicando le proprie esperienze in un dialogo dal sapore umano e confidenziale, proprio come avviene davanti a una tazza di caffè bevuta in piacevole compagnia». L’assessore Pierpaolo Borroni, dichiara che l’amministrazione comunale e l’assessorato al Commercio, hanno voluto attraverso questa iniziativa, dare visibilità alle attività commerciali civitanovesi, e di essere particolarmente orgoglioso del fatto che per la prima volta, un Comune investa le proprie risorse per dar luce allo shopping del centro. Il format è realizzato in collaborazione con l’associazione Centriamo, la quale ha divulgato ai suoi associati tale iniziativa, riscuotendo apprezzamento ed entusiasmo da parte degli esercenti. La presidente, Debora Pennesi, ha commentato questa iniziativa, come un passo importante per la vita dei commercianti, i quali subiscono costantemente la concorrenza della grande distribuzione e quella del commercio online. «Lo spirito di associazione a Civitanova – ha continuato la presidente – in questi ultimi anni si è rafforzato, portando a una intensificazione dei rapporti di collaborazione con l’amministrazione, e questa iniziativa ne è un chiaro esempio». A partire da febbraio quindi, sulla pagina Facebook. ogni settimana verrà pubblicata un’intervista. Al momento le attività che hanno aderito sono 15, ma l’invito è esteso a tutti. Si invita chiunque fosse interessato, a mettersi in contatto con l’associazione Centriamo per avere maggiori informazioni. Le interviste sono realizzate da Veena Sunita Bortolami, esperta in marketing e comunicazione e autrice di libri sullo sviluppo e il successo aziendali. Concludendo, il sindaco Fabrizio Ciarapica afferma che sia doveroso sostenere il commercio civitanovese e che questo format sarà solo l’inizio di una serie di iniziative atte a rilanciare il xentro rendendolo così più competitivo. La pagina Facebook dell’iniziativa www.facebook.com/haitempoperuncaffecivitanovamarche