PROMOZIONE, PRIMA E SECONDA: I PUNTI E LE TOP 11 - Il numero uno del Portorecanati ipnotizza Gobbi e neutralizza il terzo penalty stagionale. La formazione di mister Ruggeri vince l'ottava partita su altrettante giocate al Soverchia e vola in testa alla classifica. Le capoliste del gruppo E ed F hanno realizzato più punti di tutte le squadre della categoria nelle Marche

di Michele Carbonari

Il punto sulla Promozione. Superman Simone Piangerelli si conferma tale anche nel 2020 e sventa il terzo rigore in stagione. Sabato scorso, a Treia, inaugura l’anno nuovo con l’ennesima prodezza, che regala un punto al suo Portorecanati il quale resta aggrappato alla zona playoff del girone B.

L’1-1 finale è frutto invece del botta e risposta nella ripresa fra Ramadori (assist di Romagnoli) e Pantone (penalty). Dividono la posta nel secondo tempo alla prima di ritorno anche Corridonia e Potenza Picena, in dieci per l’espulsione rimediata dal subentrato Micheli: Filacaro risponde a Thiam. Di Modica trascina invece il Montecosaro nella tana del Monturano Campiglione, passato in vantaggio nel primo tempo (termina 1-1). Il 2020 sorride però sopratutto alla Maceratese e alla Civitanovese, che vincono entrambe all’inglese fuori casa (rispettivamente a Chiesanuova e a Centobuchi) e accorciano a quattro lunghezze dalla battistrada Atletico Ascoli, scivolata a Loreto.

Il punto sulla Prima categoria. La capolista del girone C si dimostra ancora una volta un rullo compressore tra le mura amiche del Soverchia. La Settempeda sale sull’ottovolante (8 successi in altrettante partite interne) e vince il derby biancorosso contro il Camerino grazie ad un gol per tempo dell’ex Montanari (sulla spizzata di Borioni) e di Selita (gol di testa sulla punizione dello stesso Montanari).

Gli ospiti di Rossi recriminano invece per un gol annullato e per la traversa colpita da Trabalza. La leader mantiene una lunghezza di vantaggio sulla Cluentina, corsara all’inglese sul campo del Fabiani Matelica: decisivi nella ripresa Mancini e Andreucci.

Tiene il passo delle prime il Trodica, che solo nel recupero e in inferiorità numerica (espulso capitan Marcaccio) riesce ad avere la meglio dell’Elpidiense Cascinare, rimontato da Balloni (subentrato all’infortunato Aquino) e Lambertucci (in pieno recupero). Il Casette Verdini invece non va oltre il risultato ad occhiali a Fiuminata. Il Montemilone Pollenza non fa sconti al Pioraco (gol della bandiera di Carpinelli), travolto dai colpi di Ulivello (per lui anche una traversa), Atragene (che si dispera per un gol annullato), Fagiani e Romagnoli (entrambi serviti da Mandorlini). Cska Amatori Corridonia e San Claudio sorridono ed escono dalla zona playout. Gli ex di turno Mari e Moriconi, con un gol per tempo, trascinano la squadra dell’altra vecchia conoscenza arancioblu Gregorj Pagnanini nella tana dell’Urbis Salvia. Mentre Bartolucci, lanciato da Ortenzi, e De Santis, sull’angolo di Meschini, rimontano il Muccia al “Nuovo due Torri”. Nel girone B il Villa Musone torna a mani vuote dalla trasferta sul campo della capolista Portuali Calcio Ancona, Carloni riesce solamente a dimezzare lo svantaggio (1-2).

Il punto sulla Seconda categoria. Sono numeri da record quelli delle capolista Elfa Tolentino (42 punti nel girone F) e Appignanese (41 punti gruppo E): nessun altra squadra marchigiana leader negli altri gironi di Seconda è riuscita a fare meglio.

Nel primo caso i ragazzi di Eleuteri battono di misura la Sefrense nel posticipo domenicale (decisivo Buldorini nella prima frazione sull’angolo di capitan Matteo Rossini) e staccano i rivali della Folgore Castelraimondo, caduta per la prima volta in campionato per mano dell’Esanatoglia. Gli uomini di Ferranti sbloccano con Pallotta, poi vengono rimontati da Francucci (rigore guadagnato da Bonifazi) e Mancini ma alla fine trovano la doppietta dei tre punti firmata da bomber Jonuzi (2-3). Il blitz permette di rientrare in piena zona playoff anche alla Belfortese, corsara nel terreno dell’Atletico Macerata (determinante Jonathan Carradori). Vince in trasferta anche il Sarnano, che fa suo il derby di San Ginesio (Settimi apre su rigore) in rimonta grazie ai gol di Micucci e Maccari. Palombese e Telusiano non si fanno del male e chiudono a reti bianche mentre c’è tutt’altra musica (3-3) al Ciarapica di Tolentino fra la Juventus Club (Traore, Laconi e Rossi) e il Ripensaginesio (Contigiani, Galanti e Bompadre). L’Abbadiense inizia al meglio anche il 2020, calando il tris interno alla Pennese: D’Ascanio, Buresta e Diallo. Salvucci e Bertola della Vigor Macerata invece piegano la resistenza del fanalino di coda Caldarola, al quale non basta il solito Duca.

Nel girone E vola su ritmi elevati anche l’Appignanese, che vanta la miglior difesa e il miglior attacco del torneo dopo il successo di misura firmato dagli undici metri da Edoardo Gagliardini in quel di Porto Potenza, a 5′ dal termine. La Vigor Montecosaro si conferma seconda forza della classe con un reparto offensivo di altra categoria, capace ancora una volta di mandare a segno giocatori del pacchetto arretrato: Gobbi (doppietta) e Garofalo mettono ko il Real Citanò, insieme a Boccanera. Cala il poker casalingo anche il Real Porto, che non lascia scampo alla Veregra (autogol, Domenella, Sampaolesi e Filippetti). Il Montecassiano si mette al sicuro grazie all’exploit di Montelupone: decisivo nella ripresa Dario con un tiro dal limite. L’Aries Trodica invece ringrazia Giustozzi per aver colto la vittoria di misura in trasferta contro lo United Civitanova a pochi giri di lancette dal triplice fischio. Il ko interno contro il Montegranaro costa la panchina a mister Marco Ortolani del Csi Recanati. Il Morrovalle resta ultimo in classifica in virtù della sconfitta all’inglese subita fra le mura amiche contro la Vis Faleria.

Nel girone G il Borgo Mogliano supera in casa l’Avis Ripatransone (a segno Scarpeccio e Mangeb) e torna a cullare sogni playoff. Vedono la vetta nonostante la divisione della posta con il risultato ad occhiali la San Francesco Cingoli e il Victoria Strada nel girone D. Le due formazioni del balcone delle Marche non vanno oltre lo 0-0 interno con Falconara e Castelfrettese e recriminano per i rigori sbagliati rispettivamente da Tomassoni e da Montecchiarini. L’Accademia Montefano, due volte in vantaggio, non riesce a vincere sul campo del Maiolati United: Mascia, su assist di Strappini, ed Elmazi, su cross di Giampieri, firmano il 2-2.