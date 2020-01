TV - La Miss Italia marchigiana tra i protagonisti del reality di Canale 5 che partirà l'8 gennaio

Prosegue la carriera nel mondo della televisione per Carlotta Maggiorana, già Miss Italia 2018 e ora concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, la trasmissione in onda su Canale 5 a partire dall’8 gennaio.

La 27enne di Montegiorgio, nata a San Severino Marche, dopo aver consegnato lo scettro di più bella d’Italia a Carolina Stramare, Miss Italia 2019, prosegue la sua carriera televisiva con una nuova sfida. Appuntamento su Canale 5. Carlotta ha sempre ribadito il forte legame con la sua terra d’origine e anche questa volta non mancherà di far conoscere le Marche al pubblico televisivo.

Dal 2010 Carlotta Maggiorana ha lavorato in tv come ballerina, in alcune trasmissioni Rai e Mediaset. Nel 2011 ha partecipato come valletta alla prima edizione di Avanti un altro di Paolo Bonolis. Ha tentato il concorso Veline e, pur non vincendo un posto a Striscia la notizia, è stata scelta come “paperetta” dell’ultima edizione di Paperissima, nel 2013. Ha anche lavorato come attrice, in Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni, nella fiction L’onore e il rispetto – Ultimo capitolo e persino, con un piccolissimo ruolo, nel capolavoro The Tree of Life di Terrence Malick. Tutto questo prima della vittoria a Miss Italia, che l’ha consacrata definitivamente facendola passare alla storia del concorso: è stata infatti la prima vincitrice a essere sposata: il marito è Emiliano Pierantoni, a cui ha detto sì nel 2017.