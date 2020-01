METEO - Le previsione del Centro funzionale multirischi della Regione

Sarà un’Epifania con il sole su tutte le Marche. Ma le temperature minime sono date in diminuzione. È la previsione meteo del Centro funzionale multirischi della Regione. A partire dal pomeriggio di oggi il cielo andrà rasserenandosi. Domani e lunedì 6 gennaio sarà prevalentemente sereno, ma sono previsti possibili accumuli nuvolosi in zone collinari nella giornata di domenica con deboli piovaschi che assumeranno carattere nevoso sopra i 500 metri di quota nella parte meridionale della regione. Temperature minime da domani in diminuzione. Il mare resterà mosso, venti fino a diventare tesi lungo la costa nel giorno della Befana.

DOMENICA 5 GENNAIO – Cielo: sereno o poco nuvoloso, con aria tersa e transito di occasionali nubi dal mare; a partire dalle ore centrali gli addensamenti a ridosso dei settori alto collinari e montani diventeranno più consistenti, in particolare su quelli meridionali

Precipitazioni: durante le ore centrali della giornata possibili locali e brevissimi piovaschi, più probabili sui settori centro-meridionali. Limite delle nevicate in progressivo calo verso i 500-700m. Temperature: in lieve diminuzione. Venti: inizialmente nord-occidentali di brezza tesa; nel corso del mattino rotazione dai quadranti orientali con intensità lungo la fascia costiera di vento moderato e, verso sera, di vento teso; sui settori montani, in particolare verso il settore tirrenico, le raffiche potranno localmente raggiungere intensità di burrasca. Mare: molto mosso, con onda verso SW, in particolare durante le ore centrali della giornata. Fenomeni Particolari: durante la notte tra domenica e lunedì ricomparirà il pericolo di gelate notturne

LUNEDI’ 6 GENNAIO – Cielo: sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni: assenti. Temperature: in marcata diminuzione, in particolare sui settori collinari e montani. Venti: settentrionali, di vento moderato lungo la fascia costiera e di brezza tesa sui settori interni. Mare: inizialmente mosso, con moto ondoso in rapida attenuazione fino a diventare poco mosso. Fenomeni Particolari: diffuse gelate durante le ore più fredde della giornata