NATALE - Una serie di eventi a tema, in occasione delle festività, animerà le vie della città, tra spettacoli teatrali ed esibizioni musicali

Il Natale bussa alle porte di Fiastra e il Comune, nei giorni a venire, ospiterà una serie di eventi a tema. Primo tra tutti il presepe “La rinascita”, una rappresentazione a grandezza naturale allestita per le vie di Acquacanina e inaugurata ieri pomeriggio insieme al sindaco Sauro Scaficchia.

Il presepe è stato realizzato da tanti volontari che per oltre due mesi hanno lavorato alla realizzazione di decine di statue, degli sfondi e dei diversi allestimenti che hanno trasformato la via maestra di Acquacanina nel teatro perfetto della Natività. Il risultato è uno splendido lavoro, che sarà possibile scoprire tutti i giorni fino al 6 gennaio, dalle 10 alle 20. Una piccola, grande impresa che racconta, attraverso i suoi personaggi, la storia di una comunità che si è ritrovata nei piccoli gesti, nel lavoro volontario e nella voglia di stare insieme. Alla realizzazione del presepe hanno partecipato tutte le realtà di Fiastra, dal Comune al Centro di educazione ambientale Valle del Fiastrone, passando per le associazioni Ricostruiamo Fiastra e Asd Aquila Calcio. La banda musicale “Città di Fiastra” si esibirà stanotte durante la tradizionale messa di Natale nella chiesa del Beato Ugolino di Fiegni. Nel giorno di Santo Stefano, invece, sarà lo spettacolo teatrale messo in scena dalla Federazione italiana teatro amatori ad allietare la serata. Lo spettacolo, diretto e realizzato da Marco Bragaglia, si svolgerà alle 16 al centro sportivo e ricreativo di San Lorenzo al Lago, con ingresso gratuito. Infine, il 29 dicembre, la stessa banda cittadina si esibirà per la prima volta, fuori regione, al Duomo di Venzone, in Friuli Venezia Giulia, per una trasferta alla quale ha contribuito anche il Comune di Fiastra.