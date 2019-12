LA SERATA a Cingoli organizzata da Nazareno Rocchetti, raccolti fondi per la onlus diretta da Manuela Berardinelli

Tante emozioni, sorrisi e abbracci al ristorante Villa del Cerro di Cingoli per una cena di beneficenza pro Afam Alzheimer Uniti Marche Onlus. Molti gli ospiti che con incredibile generosità e sensibilità hanno reso la serata indimenticabile: mattatore ed organizzatore della serata il maestro Nazareno Rocchetti, insieme alla bellezza ed alla simpatia di Natasha Stefanenko, travolgenti e frizzanti i comici Lando e Dino, emozionante e talentuosa l’esibizione del violinista Marco Santini e della cantante Rosa Sorice. L’appuntamento è stata l’occasione per sapere di più sulla malattia d’Alzheimer e sostenere le attività che l’Afam Alzheimer Uniti Marche svolge sul territorio, in particolare il progetto “Macerata Città Amica della Persona Con Demenza”.

La presidente Manuela Berardinelli ha spiegato come la città amica è una risposta reale per sconfiggere la solitudine e migliorare la qualità della vita delle persone con demenza e delle loro famiglie. Rende concreto il principio dell’accoglienza soprattutto per i più fragili come sono le persone colpite dalla malattia di Alzheimer o da altro tipo di demenza. Nella serata Luca Maucieri manager Nwg Spa ha premiato a nome di Nwg Energia l’associazione Afam Alzheimer Uniti Marche Onlus con un assegno di duemila euro messo in palio dall’azienda che si impegna alla commercializzazione di energia proveniente al 100% da fonte rinnovabile. E’ stato inoltre possibile raccogliere ben duemila euro che saranno destinati ad ultimare i lavori per il nuovo centro di incontro Circolamente in via dei Velini a Macerata che verrà inaugurato l’8 febbraio 2020. L’Afam ringrazia sinceramente tutti gli ospiti intervenuti, Nwg Energia, i partecipanti, gli chef Marco Rossi ed Elio Blaestrini, la Cantina Umani Ronchi. Una serata da ricordare carica di calore e vicinanza, espressione vera di una comunità amica della persona.