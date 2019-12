MACERATA - Si trova al centro servizi dell’associazione in via Vanvitelli e servirà a migliorare il benessere delle persone con gravi disabilità

Ubi Banca ha donato all’Anffas di Macerata un’aula multisensoriale che servirà a migliorare il benessere delle persone con gravi disabilità ed a sviluppare autonomie relazionali e sociali. L’aula, che si trova al centro servizi dell’associazione in via Vanvitelli 24, è stata prima ristrutturata e poi allestita con cuscini avvolgenti, amache, fasci di luce led e oggetti sensoriali per creare un ambiente appositamente studiato per la stimolazione basale, la riduzione dello stress e dei disturbi del comportamento favorendo le relazioni interpersonali attraverso la stimolazione corporea.

L’Anffas, associazione nazionale delle famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, è presente a Macerata da oltre 50 anni. E’ nata per volontà di un gruppo di genitori di ragazzi con disabilità che avevano deciso di organizzare e gestire autonomamente servizi a sostegno dei propri figli. Oggi il centro gestisce un servizio diurno che ospita quotidianamente più di 50 ragazzi impegnati in attività educative e riabilitative, due comunità socio educative-riabilitative dove vivono 15 ragazzi e un centro ambulatoriale che eroga annualmente più di 15mila prestazioni riabilitative di tipo fisiatrico, logopedico, psicologico e neurologico rivolte principalmente all’età evolutiva. La cerimonia di inaugurazione è avvenuta nel corso di un incontro al quale hanno partecipato il responsabile della Direzionale Territoriale di Macerata Ovest di Ubi Banca, Paolo Galli, e il presidente dell’Anffas, Marco Scarponi.

«Abbiamo scelto di aiutare l’Anffas di Macerata perché rappresenta un’eccellenza di questo territorio per quanto riguarda l’aiuto alle persone più deboli – ha dichiarato Paolo Galli, responsabile della direzione territoriale Macerata Ovest di Ubi Banca – Siamo il principale istituto di credito della provincia di Macerata e della regione Marche e il nostro legame con questo territorio ci porta ad essere al fianco di quelle realtà del sociale che contribuiscono in maniera significativa a rendere la comunità locale più forte e coesa». «Quello della stanza multisensoriale è un tassello che mancava alla nostra struttura e che più volte i tecnici della riabilitazione hanno sollecitato al fine di mettere in campo tutti gli strumenti necessari a garantire il benessere e la qualità di vita delle persone con disabilità, ma per il quale non abbiamo avuto fino ad oggi i fondi necessari – ha dichiarato Marco Scarponi, presidente dell’Anffas di Macerata-Il gesto di Ubi Banca è per noi quindi estremamente significativo perché si inserisce nel lavoro quotidiano che svolgiamo e sostiene la mission di Anffas nel garantire alle persone con disabilità tutti i sostegni necessari a sviluppare autonomia, autodeterminazione e qualità di vita».