INCONTRO ad Ancona, presenti gli amministratori maceratesi del coordinamento regionale

Si è tenuta ad Ancona venerdì scorso l’assemblea regionale dei Giovani di Anci Marche presieduta dal coordinatore regionale Francesco Ameli con la presenza del Presidente di Anci Marche Maurizio Mangialardi. Molto apprezzata anche la presenza e l’intervento di Maria Cristina Pisani presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani e di Guido Castelli, presidente dell’Ifel. L’assemblea è stata l’occasione per i giovani marchigiani under 35 impegnati quotidianamente nell’amministrazione di molti comuni marchigiani di confrontarsi sulle priorità e sulla gestione delle proprie comunità. Per la provincia di Macerata ecco i giovani amministratori del coordinamento regionale: David Buschittari vice sindaco di Treia, Francesco Pio Colosi assessore di Tolentino, Martina Cicconetti consigliere di Tolentino, Caterina Rogante consigliere di Macerata, Leonardo Roselli vice sindaco di Camporotondo, Enrico Vissani vice sindaco di Petriolo e Michele Vittori sindaco di Cingoli.