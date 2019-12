CIVITANOVA - Si ravviva il supermercato storico di via del Pincio, nella Città Alta. Marcello Tantucci e Mattia Palmioli alla guida

Spesa a domicilio, grande varietà di prodotti e personale giovane e motivato. Tante novità a Civitanova Alta dove questa mattina un tocco di colore ha ravvivato il supermercato storico di via del Pincio.

Rinnovata gestione con il marchio Coal e alla guida giovani imprenditori del settore alimentare che con la loro azienda gestiscono già alcuni punti vendita tra Marche e Umbria. «Siamo originari di Ancona e siamo arrivati qui a gennaio come proprietà, ma è da oggi che questo supermercato diventa Coal e offre ai clienti della zona tantissime novità e servizi. Molti questa mattina ci hanno già espresso il proprio compiacimento per questa nuova veste» – ha spiegato Mattia Palmioli. Il taglio del nastro è avvenuto questa mattina e tanta l’emozione: «Siamo rimasti chiusi solo tre giorni per contenere i disagi e abbiamo lavorato giorno e notte per completare tutto e presentarci al meglio» aggiunge Marcello Tantucci. La nuova struttura si sviluppa su 550 metri quadrati e ha apportato alcune migliorie al layout del locale: all’ingresso è presente la zona ortofrutta e i banconi del fresco sono stati sistemati per accogliere i nuovi prodotti: non solo salumi, rigorosamente a chilometro zero, formaggi, affettati, forno e macelleria con carne marchigiana di qualità. Da gennaio infatti entrerà in funzione anche la cucina per la preparazione di pietanze gastronomiche calde, piatti pronti e specialità. Ma il vero servizio, apprezzatissimo dai clienti (20 richieste sottoscritte solo nella giornata di oggi) è il servizio di spesa a domicilio. «Le persone anziane o con problemi di mobilità lo apprezzano tantissimo – continua Palmioli – è gratuito per tutti e arriviamo fino a Civitanova porto». Sei i collaboratori della struttura che lavorano all’interno del punto vendita. «Abbiamo voluto investire in questo territorio e abbiamo creato nuovi posti di lavoro con personale giovane e motivato e siamo molto soddisfatti».

(Servizio promoredazionale)