Orfani dell’Arma: spettacolo di beneficenza giovedì (21 novembre) alle 21,15 al teatro La Rondinella di Montefano. In scena “Occhiu a Juà”. L’iniziativa, con il patrocinio del comune di Montefano, è stata organizzata dal Cobar Marche, l’organismo che rappresenta i militari dell’Arma in servizio nelle Marche, avvalendosi della compagnia teatrale “Don Valerio Fermanelli” di Treia e della regia di Quinto Romagnoli. Scopo dell’evento, aperto a chiunque e tramite offerta libera, è quello di devolvere l’intero ricavato della rappresentazione all’Onaomac (Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri), che assiste e sostiene la loro crescita sociale e scolastica. Lo spettacolo si svolgerà in occasione della ricorrenza della Virgo fidelis e della “Giornata dell’orfano”.