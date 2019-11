MACERATA -La manifestazione si svolgerà lunedì 18 novembre alle 14,30

Un flash mob per richiamare l’attenzione sui diritti dell’infanzia. Lunedì 18 novembre, dalle 14.30 alle 15.30, al Polo Bertelli dell’università di Macerata, avrà luogo l’iniziativa “Unimc per i diritti dell’Infanzia”, organizzata dagli studenti e dalle sudentesse del quarto anno del corso di Psicologia dell’Educazione e dalla loro docente, la professoressa Paola Nicolini, in collaborazione con il Garante regionale dei diritti della persona – Regione Marche.

L’evento avrà lo scopo di celebrare la 30esima giornata internazionale dei diritti dell’Infanzia, che ricorre il 20 novembre. La manifestazione includerà un flashmob ed altre forme di sensibilizzazione riguardanti questa tematica.