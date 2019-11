CALCIO - Domani alle 14,30 la sfida fra le prime due della classe in Promozione, il presidente rossoblu: «Abbiamo a disposizione soltanto 50 tagliandi sui 100 che rappresentano la capienza complessiva. Purtroppo la tribuna dello stadio non è omologata». Maceratese in campo sabato a Monterubbiano, trasferta in terra romana per la Recanatese capolista in Serie D, impegni casalinghi in Eccellenza per Valdichienti Ponte e Montefano

di Michele Carbonari

Ancora Civitanovese contro Monturano Campiglione. Domani alle 14,30 andrà in scena per la terza volta in 17 giorni la sfida fra entrambe le squadre, fin qui la più importante della stagione visto che sono le battistrada del girone B di Promozione. Il Comunale di Monte Urano, però, rappresenta il vero limite al big match dell’ottava giornata d’andata. «Abbiamo a disposizione soltanto 50 biglietti sui 100 che rappresentano la capienza complessiva. Purtroppo la tribuna dello stadio non è omologata. Domani il botteghino degli ospiti sarà chiuso, per questo i nostri tifosi dovranno acquistare i tagliandi in prevendita, nella nostra sede in Corso Garibaldi, dalle 16 alle 19 di oggi. – sono le parole del patron rossoblu Mauro Profili -. Mi aspetto una partita grintosa. Per noi sarà importante e ci dimostrerà se siamo da Civitanovese oppure no. I ragazzi devono essere carichi e farsi rispettare. Dall’infermeria recuperiamo solo Smerilli, mentre Franco, Martins e Galdenzi restano out. L’obiettivo è fare bene e giocare a calcio. Dipende tutto da noi, ma io dico sempre: che vinca il migliore».

Restando in Promozione, anticipa al sabato anche la Maceratese, impegnata nella tana della Monterubbianese (fischio d’inizio alle 15) senza l’olandese Brack ma con un Calamita in più. Tutte domenica le altre partite. La Recanatese, capolista del girone F di Serie D, sarà attesa dalla trasferta di Fiuggi contro l’Atletico Terme: assenti Monti (infortunio) e Rutjens (squalificato). Destinazione Avezzano invece per il Matelica, che solo oggi scoprirà le condizioni del secondo portiere Bigliardi. Tra le mura amiche le altre due squadre della provincia. Con la rosa al completo, la Sangiustese riceverà il Chieti al Polisportivo di Civitanova Marche, mentre il Tolentino ospiterà al Della Vittoria il Porto Sant’Elpidio. In Eccellenza, partite casalinghe per Montefano e Valdichienti Ponte. Palmucci è l’unico in dubbio di mister Lattanzi in vista del fanalino di coda San Marco Servigliano Lorese. Giandomenico deve fare la conta dei suoi, visto che contro il Sassoferrato Genga sarà privo di Badiali, Lattanzi, Ciucci, Bruni, Bellesi e Marconi.

SERIE D (10° giornata d’andata – ore 14.30)

Atletico Terme Fiuggi – Recanatese

Avezzano – Matelica

Campobasso – Real Giulianova

Jesina – Montegiorgio

Pineto – Vastese

SN Notaresco – Olympia Agnonese

Sangiustese – Chieti

Tolentino – Porto Sant’Elpidio

Vastogirardi – Cattolica San Marino

ECCELLENZA (8° giornata d’andata – ore 14.30)

Atletico Gallo Colbordolo – Marina

Castelfidardo – Urbania

Fabriano Cerreto – Atletico Alma

Forsempronese – Atletico Azzurra Colli

Montefano – San Marco Servigliano Lorese

Porto D’Ascoli – Grottammare

Valdichienti Ponte – Sassoferrato Genga

Vigor Senigallia – Anconitana (15)

PROMOZIONE B (8° giornata d’andata – ore 14.30)

Aurora Treia – Chiesanuova

Loreto – Corridonia

Montecosaro – Monticelli

Monturano Campiglione – Civitanovese

Palmense – Atletico Centobuchi

Futura 96 – Portorecanati (15)

Monterubbianese – Maceratese (15)

Atletico Ascoli – Potenza Picena (17.45)

PRIMA CATEGORIA B (8° giornata d’andata – ore 14.30)

Le Torri Castelplanio – Villa Musone

PRIMA CATEGORIA C (8° giornata d’andata – ore 14.30)

Camerino – Muccia

Casette Verdini – Pinturetta Falcor

Fabiani Matelica – Trodica

Fiuminata – Pioraco

Sangiorgese – Montemilone Pollenza

Settempeda – San Claudio

Urbis Salvia – Elpidiense Cascinare

Cska Amatori Corridonia – Cluentina (15)

SECONDA CATEGORIA D (8° giornata d’andata – ore 14.30)

San Francesco Cingoli – Palombina Vecchia

Victoria Strada – Largo Europa

Accademia Montefano – Monsano (16)

SECONDA CATEGORIA E (8° giornata d’andata – ore 14.30)

Appignanese – Veregra

Aries Trodica – Real Citanò

Montecassiano – Casette d’Ete

Monteluponese – Montegranaro

Porto Potenza – Vis Faleria

Real Porto – Morrovalle

United Civitanova – Vigor Montecosaro

Vigor Sant’Elpidio Viola – Csi Recanati

SECONDA CATEGORIA F (8° giornata d’andata – ore 14.30)

Abbadiense – Palombese

Atletico Macerata – Sefrense

Esanatoglia – Pennese

Folgore Castelraimondo – Telusiano

Juventus Club Tolentino – Elfa Tolentino

Ripesanginesio – Belfortese

Caldarola – Sarnano (15)

Vigor Macerata – San Ginesio (16)

SECONDA CATEGORIA G (8° giornata d’andata – ore 14.30)

Borgo Mogliano – Grottazzolina

TERZA CATEGORIA C (6° giornata d’andata – ore 14.30)

Real Sassoferrato – Urbanitas Apiro

TERZA CATEGORIA D (6° giornata d’andata – ore 14.30)

Acli Villa Musone – Aurora Jesi (21.15)

Spes Jesi – Europa Calcio Costabianca

TERZA CATEGORIA E (6° giornata d’andata – ore 14.30)

Amatori Appignano – Treiese (21)

Academy Civitanovese – Torrese

Union Picena – Atletico 2008

La Saetta – Real Molino (15)

Santa Maria Apparente – Unione Sangiustese (15)

TERZA CATEGORIA F (6° giornata d’andata – ore 14.30)

Giovanile Corridoniense – Nova Camers (21.15)

Pollenza – Lorese (21.15)

Serralta – Union Calcio (21.30)

Gualdo – Nicolò Ceselli

Pievebovigliana – Real Matelica

Sforzacosta – Colbuccaro

Monte San Martino – Petriolo