SEFRO - Il Corecom Marche si è interessato dei disservizi nel comune dell'entroterra dopo le segnalazioni ricevute dal sindaco

Problemi per telefoni e ricezione dei canali tv Rai a Sefro. Il ministero dello Sviluppo economico ha messo in atto una serie di interventi che dovrebbero essere risolutivi. A dirlo è il Corecom che aveva avuto segnalazioni dei problemi dal sindaco Pietro Tapanelli. Il primo cittadino aveva segnalato continui disservizi relativi sia al segnale Dtt, in particolare il segnale della Rai, sia a quello della telefonia mobile. Una situazione «intollerabile», scriveva Tapanelli lo scorso luglio chiedendo un intervento urgente. Il Corecom Marche, presieduto da Cesare Carnaroli, successivamente alla segnalazione del sindaco, ha chiesto al ministero competente di conoscere le iniziative intraprese nel frattempo per risolvere quei disservizi. La risposta del ministero è arrivata in questi giorni. «Abbiamo prontamente inoltrato la risposta al sindaco Tapanelli – spiega il presidente Carnaroli –. Il Mise ha effettuato un sopralluogo tecnico, a seguito del quale è stata interessata in merito la Rai che ha dato garanzie circa l’integrazione di nuovi Mux, ossia selettori di segnale in ingresso oltre a quello già esistente, nell’ambito del passaggio al nuovo standard trasmissivo Dvb-T2. Analogamente – continua Carnaroli – fanno sapere dal Mise che sono stati interessati i più importanti operatori di telefonia mobile, i quali hanno assicurato la possibilità di inserire nuove stazioni radio base in grado di migliorare la copertura del segnale nell’intera zona. Sono molto soddisfatto – conclude Carnaroli –. Spero che i disservizi per Sefro possano finalmente essere risolti».