BIB GOURMAND - Sono 266 in tutto, 7 quelli marchigiani. Nella nostra provincia l'Osteria dei Segreti di Appignano, il Casolare dei Segreti di Treia

Due ristoranti maceratesi tra i Bib Gourmand della Guida Michelin 2020 e una new entry marchigiana. Si tratta di locali che propongono un’esperienza gastronomica a meno di 35 euro e rappresentati dalla faccia sorridente dell’omino che si lecca i baffi. Sono venticinque i nuovi Bib Gourmand italiani, per un totale di 266 ristoranti: 7 quelli marchigiani. Tra i Bib Gourmand legati alle Marche la new entry è l’Osteria Ophis di Offida. Gli altri sono la Trattoria Vino e Cibo di Senigallia, l’Osteria dei Segreti di Appignano, il Casolare dei Segreti di Treia e tre ristoranti della provincia di Pesaro e Urbino: La Gioconda di Cagli, La Canonica di Casteldimezzo, Burro & Alici di Marotta.